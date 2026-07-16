Donald Trump înclină spre extinderea operațiunilor militare ale SUA în Iran. Variantele de escaladare analizate de Casa Albă

Președintele american Donald Trump se îndreaptă spre extinderea operațiunilor militare ale SUA în Iran, după câteva zile de informări din partea consilierilor săi de vârf, au declarat oficiali americani. Printre opțiuni se numără intensificarea atacurilor aeriene, trimiterea de forțe terestre pentru a ocupa insulele iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz și bombardarea unei baze fortificate care ar putea fi utilizată pentru activități nucleare secrete, relatează Wall Street Journal.

Marți seara, liderul de la Casa Albă a organizat o ședință în Situation Room pentru a discuta despre o eventuală capturare a insulei Kharg și a altor teritorii de-a lungul Strâmtorii Ormuz cu ajutorul trupelor americane, precum și despre un eventual bombardament asupra unui complex de tuneluri de la Muntele Pickaxe, un obiectiv legat de programul nuclear pe care SUA nu l-au vizat încă. Extinderea atacurilor aeriene asupra mai multor ținte din Iran, inclusiv asupra unor instalații energetice, rămâne, de asemenea, o posibilitate.

Discuția a făcut parte dintr-o serie de conversații formale și informale pe care Trump le-a purtat în ultimele zile cu înalți oficiali, printre care vicepreședintele JD Vance, secretarul apărării Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, au declarat oficialii.

Armata SUA a declarat că a lansat miercuri două valuri de atacuri aeriene împotriva Iranului, vizând capacitatea acestei țări de a amenința navele care tranzitează strâmtoarea. „Vom afla dacă vom ajunge la o înțelegere cu ei sau dacă pur și simplu vom termina totul” a declarat Trump în cadrul unui eveniment din domeniu, la scurt timp după începerea celui de-al doilea val de atacuri.

De asemenea, armata a aplicat blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene, respingând miercuri mai multe nave de pe coastă. Într-unul dintre cazuri, armata a declarat că a lansat rachete Hellfire asupra coșului de fum al unei nave sub pavilionul Curaçao care încerca să navigheze spre Insula Kharg. Armata a precizat că nava a ignorat avertismentele de a se întoarce, motiv pentru care a fost neutralizată.

Liderul american nu a luat încă o decizie finală cu privire la următoarele măsuri în acest război, au declarat oficialii, iar acesta insistă atât în privat, cât și în public, că ar prefera să-și rezolve disputa cu Iranul pe cale diplomatică. Însă Iranul nu a cedat în fața cererilor lui Trump de a renunța la stocul său nuclear, după săptămâni de atacuri militare și un acord provizoriu care i-ar fi permis Teheranului să câștige miliarde de dolari din vânzarea petrolului pe piața liberă. Impasul diplomatic l-a determinat pe cel de-al 47-lea președinte american să le ceară consilierilor săi noi opțiuni de escaladare care ar putea forța Iranul să se predea sau, cel puțin, să promită că va înceta atacurile asupra navelor comerciale din strâmtoare.

Unii oficiali americani au afirmat că Trump este reticent în a angaja forțe terestre. El și-a retras în repetate rânduri cele mai grave amenințări publice, inclusiv cele privind cucerirea insulei Kharg și preluarea controlului asupra industriei petroliere iraniene. Însă, dacă Trump ar aproba aceste planuri, s-ar deschide cea mai periculoasă fază a războiului care durează de aproape cinci luni și ar atrage Statele Unite și mai adânc într-un conflict din Orientul Mijlociu care se intensifică, unul care ar duce probabil la creșterea prețurilor la benzină și ar complica planurile republicanilor pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

În ultimele zile, președintele SUA a făcut declarații sincere cu privire la război, confirmând că ia în considerare noi opțiuni militare. Deși oficialii afirmă că acesta înclină spre extinderea operațiunilor, el și-ar putea schimba părerea. Iar discuția sa deschisă despre opțiuni ar putea fi folosită și pentru a încerca să sperie Iranul, astfel încât acesta să revină la masa negocierilor.

„Vom distruge Muntele Pickaxe”, a declarat Trump săptămâna aceasta prezentatorului de radio Hugh Hewitt. Marți, cu puțin înainte de ședința din Situation Room, Trump a declarat pentru Fox News că ocuparea insulei Kharg era puțin probabilă, dar nu era exclusă. „Dacă îi vom respinge suficient de departe și de adânc, aș face asta”, a adăugat el.

Axios a relatat despre discuțiile din Situation Room.

Atacurile de miercuri au marcat a cincea zi consecutivă de atacuri asupra Iranului, în urma eșecului unui acord de pace provizoriu care ridicase blocada americană asupra porturilor iraniene și suspendase sancțiunile privind vânzările de petrol ale Teheranului. Însă Trump a declarat încetarea focului după ce Iranul a atacat nave în strâmtoare, reinstituind blocada și autorizând noi atacuri.

Într-un interviu difuzat miercuri, Vance i-a spus podcasterului Joe Rogan că atacurile aveau scopul de a forța Iranul să se întoarcă la masa negocierilor.

„Nu ne vom limita doar la a bombarda, bombarda și iar bombarda. Vom încerca să folosim forța noastră militară ca unul dintre numeroasele instrumente de care dispunem pentru a rezolva problema”, a declarat vicepreședintele american.

O aprobare a operațiunii de pe Muntele Pickaxe sau de pe Insula Kharg ar reprezenta cea mai riscantă mișcare a lui Trump în cadrul conflictului. Pickaxe este un complex subteran puternic fortificat, format din tuneluri săpate în granit la o adâncime cuprinsă între 91 și 144 de metri sub suprafața vârfului unui munte — mult mai adânc decât instalațiile de îmbogățire nucleară din Iran de la Natanz și Fordow, pe care SUA și Israelul le-au bombardat vara trecută. Se consideră că acest complex nu este încă finalizat.

Adâncimea tunelurilor de la Pickaxe înseamnă că acestea ar putea să nu fie vulnerabile la lovituri directe din partea bombelor bunker-buster ale armatei americane. În timp ce atacurile SUA asupra Fordow din 2025 au vizat puțurile de ventilație care coborau direct în sălile complexului, imaginile din satelit disponibile publicului nu au dezvăluit locațiile exacte ale niciunui sistem de ventilație la Pickaxe.

Asta nu înseamnă că Pickaxe nu are vulnerabilități. Lucrările de construcție de la fața locului implică dependența de surse de alimentare cu energie electrică, livrări de echipamente și personal de construcții, care ar putea fi ținta unor acte de sabotaj.

„Dacă fac vreo mișcare” în direcția transformării Pickaxe într-o bază nucleară operațională, „vom interveni imediat și vom face tot ce este necesar, dar nu au făcut încă nimic”, a declarat Trump marți la Fox News. „Nimeni nu știe dacă fac vreo mișcare la Pickaxe, este doar un subiect care apare din când în când”. Acesta a adăugat că bombele americane de tip bunker-buster „pot pătrunde adânc”.

O încercare de a ocupa Insula Kharg, principalul nod de export al petrolului din Iran, ar afecta industria petrolieră a țării, dar ar expune, de asemenea, forțele americane la un pericol direct. Trupele ar deveni ținte ușoare pentru rachetele și dronele iraniene, afirmă oficialii și analiștii americani.

Generalul în rezervă al Marinei, Frank McKenzie, a declarat că Statele Unite ar trebui să ia în continuare în considerare o operațiune pe Insula Kharg. „Este ceva la care ar trebui să ne gândim, deoarece controlul asupra teritoriului iranian ar constitui un factor important în viitoarele negocieri cu Iranul”, a afirmat el duminică în cadrul emisiunii „Face the Nation” de la CBS News.

Trump discută, de asemenea, idei privind ocuparea altor insule de-a lungul strâmtorii, pentru a facilita transportul maritim și a distruge teritoriile puternic militarizate, analiștii indicând insulele Abu Musa, Marele Tunb și Micul Tunb drept țintele cele mai probabile. Trupele americane ar fi, de asemenea, vulnerabile în acele locații, potrivit oficialilor și analiștilor.

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Editor : A.M.G.