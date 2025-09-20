Live TV

Data publicării:
Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump și-a reiterat vineri afirmația că reportajele critice la adresa lui, difuzate de televiziunea americană, sunt „ilegale” și a respins criticile potrivit cărora administrația sa ar lua măsuri care îngrădesc libertatea de exprimare, anunță Politico.

„Când 97% din știri sunt negative despre o persoană, nu mai este vorba despre libertatea de exprimare”, le-a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, plângându-se de o aparentă asimetrie între victoria sa în alegerile din 2024 și tratamentul pe care i-l rezervă organizațiile media. Nu a fost clar imediat la ce statistici sau legi se referea, arată Politico.

Comentariile lui Trump au venit la câteva zile după ce Disney l-a suspendat, pe termen nelimitat, pe prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel, după ce comisarul federal pentru comunicații Brendan Carr a sugerat, într-un podcast, că agenția sa ar putea lua măsuri de reglementare împotriva ABC, care aparține Disney.

Kimmel a stârnit furia publicului cu comentariile sale despre Charlie Kirk, activistul conservator și aliat al Casei Albe, care a fost împușcat mortal săptămâna trecută. După suspendarea lui moderatorului, Carr a declarat: „Nu cred că aceasta este ultima măsură luată” și a sugerat că FCC - o agenție supravegheată de Congres, concepută să acționeze independent de președinte - ar putea viza și alte emisiuni, inclusiv „The View” de la ABC.

Saga Kimmel a provocat protestele democraților și ale unor susținători ai libertății de exprimare. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a cerut demisia lui Carr.

Un republican notabil și-a exprimat și el părerea: este vorba despre senatorul Ted Cruz din Texas, care într-un podcast difuzat vineri a calificat acțiunile lui Carr drept „extrem de periculoase”.

Trump l-a apărat pe Carr, din Biroul Oval, numindu-l „incredibil” și „un mare american”. El a spus că nu este de acord cu Cruz.

„Cred că este o persoană curajoasă”, a spus Trump despre Carr. „Nu-i place să vadă că frecvențele radio sunt utilizate ilegal și incorect”.

