Donald Trump, ironizat și de medici după episodul „Iisus”: „O zi obișnuită de muncă, nu mă băgați în seamă”

Episodul în care Donald Trump apărea în ipostaza lui „Iisus”, vindecând pacienți, a generat reacții virale în toate mediile.

Realizatorii show-urilor de noapte de divertisment l-au taxat aspru, episodul a continuat cu un schimb de replici cu papa, iar pe rețelele de socializare au curs memele.

Ulterior, Donald Trump a șters imaginea și a motivat că inițial a crezut că în acea fotografie este îmbrăcat în hainele unui doctor, nu ale lui Iisus.

Un medic celebru din Statele Unite, Dr. Spencer Nadolsky a realizat o memă cu ajutorul IA în care el se afla la capătul unui pacient, exact ca în imaginea distribuită de Trump. „O zi obișnuită de muncă, nu mă băgați în seamă” a scris, ironic, doctorul.

Dr. Spencer Nadolsky este un medic american specializat în medicina obezității și lipidologie, cunoscut pentru promovarea stilului de viață (exerciții fizice și nutriție) ca formă de tratament medical.

Este certificat de American Board of Obesity Medicine și se concentrează pe gestionarea greutății și a sănătății metabolice prin dovezi științifice. Înainte de cariera medicală, a fost un luptător de performanță la categoria grea pentru University of North Carolina, terminând în topul clasamentelor naționale.

Este co-prezentator al podcastului Docs Who Lift alături de fratele său, Dr. Karl Nadolsky, unde discută despre fitness, medicină și combaterea dezinformării în sănătate.

Nadolsky se autointitulează „medicul specialist în meme-uri” pe Instagram, folosind umorul pentru a educa publicul despre miturile legate de dietă și medicamentele moderne pentru slăbit, cum sunt agoniștii GLP-1.

