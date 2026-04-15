Donald Trump, ironizat și de medici după episodul „Iisus": „O zi obișnuită de muncă, nu mă băgați în seamă"

Episodul în care Donald Trump apărea în ipostaza lui „Iisus”, vindecând pacienți, a generat reacții virale în toate mediile.

Realizatorii show-urilor de noapte de divertisment l-au taxat aspru, episodul a continuat cu un schimb de replici cu papa, iar pe rețelele de socializare au curs memele.

Ulterior, Donald Trump a șters imaginea și a motivat că inițial a crezut că în acea fotografie este îmbrăcat în hainele unui doctor, nu ale lui Iisus.

Un medic celebru din Statele Unite, Dr. Spencer Nadolsky a realizat o memă cu ajutorul IA în care el se afla la capătul unui pacient, exact ca în imaginea distribuită de Trump. „O zi obișnuită de muncă, nu mă băgați în seamă” a scris, ironic, doctorul.

Cum l-au ironizat show-urile de noapte pe Trump după episodul „Iisus”. Ceartă președinte-papă: lumea a devenit un episod din South Park

Dr. Spencer Nadolsky este un medic american specializat în medicina obezității și lipidologie, cunoscut pentru promovarea stilului de viață (exerciții fizice și nutriție) ca formă de tratament medical.

Este certificat de American Board of Obesity Medicine și se concentrează pe gestionarea greutății și a sănătății metabolice prin dovezi științifice. Înainte de cariera medicală, a fost un luptător de performanță la categoria grea pentru University of North Carolina, terminând în topul clasamentelor naționale.

Este co-prezentator al podcastului Docs Who Lift alături de fratele său, Dr. Karl Nadolsky, unde discută despre fitness, medicină și combaterea dezinformării în sănătate.

Nadolsky se autointitulează „medicul specialist în meme-uri” pe Instagram, folosind umorul pentru a educa publicul despre miturile legate de dietă și medicamentele moderne pentru slăbit, cum sunt agoniștii GLP-1.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
55555
5
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la...
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
photo-collage.png - 2026-04-15T184504.651
Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping l-ar fi asigurat pe Trump că Beijingul nu livrează arme Iranului. Ce spune președintele chinez despre blocada navală a SUA
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Trump critică relația „tristă” cu Regatul Unit și amenință acordul comercial. Cum a reacționat Downing Street
donald trump (3)
„Forma sa cea mai autentică”. Cum încearcă echipa lui Trump să țină pasul cu postările sale pe Truth Social, după lăsarea nopții
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Continuă schimburile de mesaje SUA-Iran. Netanyahu convoacă de urgență cabinetul de securitate
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg...
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul...
alexandru muraru
De ce înfrângerea lui Viktor Orbán este cea mai mare victorie a...
f-16 romanesc intercepteaza un avion rusesc de spionaj
Piloții români au interceptat un avion de spionaj al Rusiei în...
Ultimele știri
Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea în alegerile parlamentare
Șefa FMI avertizează: Crizele suprapuse riscă să mențină ridicat prețul energiei. Kristalina Georgieva: Petrolul, scump și în 2027
Bilete de tratament balnear pentru 2026, avizate de Ministerul Finanțelor. Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Secretele vilei de lux a bugetarului care ascundea 500.000 de euro în cutia de pantofi. Cum a ajuns Cristian...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...