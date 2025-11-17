Live TV

Donald Trump l-a grațiat a doua oară pe un extremist care a participat la asaltul asupra Capitoliului

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Donald Trump l-a graţiat din nou pe unul dintre participanţii la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deţinere ilegală de arme de foc.

Membru al miliţiei de extremă dreapta Oaths Keepers, Dan Wilson a pătruns în Capitoliu purtând o mască de gaz.

El fusese deja graţiat de preşedintele Trump în ziua învestirii sale, la 21 ianuarie, alături de alţi 1.500 de participanţi la insurecţie, dar rămăsese în închisoare pentru acuzaţii de deţinere ilegală de arme la domiciliul său din Kentucky.

Condamnat la cinci ani de închisoare, el urma să fie eliberat în 2028, relatează AFP, potrivit news.ro.

Datat vineri, decretul de graţiere prezidenţială, văzut de AFP, precizează că graţierea este „totală şi necondiţionată”.

„Dan Wilson este un om bun. După mai mult de şapte luni de închisoare nejustificată, este uşurat să se reîntâlnească cu cei dragi”, au afirmat avocaţii săi, George Pallas şi Carol Stewart, într-un comunicat. „Acest act de clemenţă nu numai că îi redă libertatea, dar scoate în evidenţă şi excesele care au divizat această naţiune”, au adăugat ei.

În februarie, administraţia Trump a susţinut că graţierea nu acoperă condamnarea pentru arme de foc, deoarece aceasta nu avea nicio legătură cu atacul din 6 ianuarie. Dar câteva săptămâni mai târziu, Departamentul Justiţiei şi-a schimbat părerea, considerând că graţierea trebuie să se aplice şi infracţiunilor legate de arme, deoarece acestea au fost descoperite în timpul unei percheziţii a FBI în legătură cu revoltele.

Donald Trump a minimizat în mod regulat gravitatea atacului din 6 ianuarie 2021, descriind această dată ca o „zi a iubirii” şi a „revărsării de afecţiune” faţă de el. În acea zi, sute de susţinători ai săi au luat cu asalt Capitoliul, în încercarea de a împiedica certificarea victoriei adversarului său, Joe Biden. Atacul a şocat Statele Unite şi lumea întreagă şi a provocat moartea a cinci persoane.

