Live TV

Donald Trump l-a grațiat pe fostul să avocat și pe alți apropiați acuzați că ar fi vrut răsturnarea rezultatului alegerilor din 2020

Data publicării:
Donald Trump și Rudy Giuliani la un eveniment
Donald Trump și Rudy Giuliani. Foto: Guliver/GettyImages

Preşedintele american Donald Trump i-a graţiat pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani, fostul său şef de cabinet Mark Meadows şi pe alţi apropiaţi, acuzaţi de susţinerea unor eforturi ale Partidului Republican de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, anunţă un oficial de la Departamentul Justiţiei.

Avocatul Guvernului însărcinat cu graţierile, Ed Martin, a postat pe reţele de socializare o proclamaţie prin care locatarul Casei Albe acordă o graţiere ”integrală, completă şi necondiţionată”, în care apar, de asemenea, numele avocaţilor conservatori Sidney Powell şi John Eastman.

În proclamaţie se precizează că preşedintele Donald Trump nu este graţiat şi el, relatează The Associated Press, potrivit news.ro.

Graţierile prezidenţiale se acordă cu privire la infracţiuni federale.

Niciunul dintre aliaţii lui Donald Trump nu a fost inculpat la nivel federal.

Acest document relevă eforturile lui Donald Trump de a rescrie istoria alegerilor prezidenţiale din 2020, în care a fost înfrânt de către democratul Joe Biden, comentează AP.

Contactată de AP printr-un e-mail, Casa Albă nu a comentat imediat.

Locatarul Casei Albe i-a graţiat, de asemenea, pe republicani care au acţionat ca falşi electori ai săi în 2020 şi care au fost inculpaţi la nivel de stat cu privire la faptul că au depus certificate false potrivit cărora erau electori legtimi, în pofida victoriei lui Joe Biden în statele respective.

În această proclamaţie, eforturi în vederea inculpării persoanelor implicate în fraude electorale republicane în alegerile din 2020 sunt catalogate drept o ”nedreptate naţională gravă împotriva poporului american”.

Aceste graţiei sunt acordate în vederea unei continuări a ”peocesului reconcilierii naţionale”, se arat în acest document.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii...
Ultimele știri
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump receives Viktor Orban
Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc
soldati ucraineni
Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră
donald trump
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”
The ASEAN Interim Observer Team (IOT) Visits The Chong An Ma Area In Ubon Ratchathani, Thailand.â€‹
Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite
Scott Bessent
Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a ales antrenorul portughez al Universității Craiova! Favoritul oltenilor a lucrat la Tottenham...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Katy Perry, adevărul despre melodia inspirată din despărțirea de Orlando Bloom: „E înfricoșător să fii...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...