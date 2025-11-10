Donald Trump l-a grațiat pe fostul să avocat și pe alți apropiați acuzați că ar fi vrut răsturnarea rezultatului alegerilor din 2020

Preşedintele american Donald Trump i-a graţiat pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani, fostul său şef de cabinet Mark Meadows şi pe alţi apropiaţi, acuzaţi de susţinerea unor eforturi ale Partidului Republican de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, anunţă un oficial de la Departamentul Justiţiei.

Avocatul Guvernului însărcinat cu graţierile, Ed Martin, a postat pe reţele de socializare o proclamaţie prin care locatarul Casei Albe acordă o graţiere ”integrală, completă şi necondiţionată”, în care apar, de asemenea, numele avocaţilor conservatori Sidney Powell şi John Eastman.

În proclamaţie se precizează că preşedintele Donald Trump nu este graţiat şi el, relatează The Associated Press, potrivit news.ro.

Graţierile prezidenţiale se acordă cu privire la infracţiuni federale.

Niciunul dintre aliaţii lui Donald Trump nu a fost inculpat la nivel federal.

Acest document relevă eforturile lui Donald Trump de a rescrie istoria alegerilor prezidenţiale din 2020, în care a fost înfrânt de către democratul Joe Biden, comentează AP.

Contactată de AP printr-un e-mail, Casa Albă nu a comentat imediat.

Locatarul Casei Albe i-a graţiat, de asemenea, pe republicani care au acţionat ca falşi electori ai săi în 2020 şi care au fost inculpaţi la nivel de stat cu privire la faptul că au depus certificate false potrivit cărora erau electori legtimi, în pofida victoriei lui Joe Biden în statele respective.

În această proclamaţie, eforturi în vederea inculpării persoanelor implicate în fraude electorale republicane în alegerile din 2020 sunt catalogate drept o ”nedreptate naţională gravă împotriva poporului american”.

Aceste graţiei sunt acordate în vederea unei continuări a ”peocesului reconcilierii naţionale”, se arat în acest document.

Editor : A.R.