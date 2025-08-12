Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung va avea o întrevedere cu omologul american Donald Trump pe 25 august în SUA, pentru discuţii aşteptate asupra comerţului, a anunţat marţi purtătoarea sa de cuvânt, informează ABC News.

„Preşedintele Lee Jae-myung se va afla în SUA în perioada 24-26 august pentru un summit Coreea de Sud/SUA pe 25 august, la invitaţia preşedintelui Donald Trump”, a precizat în timpul unui briefing purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei sud-coreene Kang Yu-jung.



Lee a fost ales preşedinte la începutul lui iunie după o lungă perioadă de haos politic provocat de predecesorul său Yoon Suk Yeol, care a declarat, pentru scurt timp, în decembrie, legea marţială. Lee Jae-myung nu a avut încă o întrevedere cu preşedintele SUA, ţară care este un aliat-cheie al Seulului.



Discuţiile între liderul sud-coreean de centru stânga şi Donald Trump ar urma să se concentreze asupra dezvoltării relaţiilor bilaterale spre un „parteneriat strategic complet orientat spre viitor”, a adăugat Kang.



Chiar dacă SUA şi Coreea de Sud au încheiat deja un acord, ce fixează la 15% tarifele vamale americane asupra produselor sud-coreene, cooperarea economică se va afla din nou pe agenda discuţiilor, în special privind „semiconductorii, bateriile şi şantierele navale”, dar şi „tehnologiile avansate şi minereurile esenţiale”, potrivit purtătoarei de cuvânt a președinției sud-coreene.



Dezvăluind în iulie nivelul de tarife asupra exporturilor sud-coreene, redus în raport cu ameninţarea iniţială de 25%, Donald Trump afirmase că Seul „va da” SUA 350 de miliarde de dolari în investiţii şi va cumpăra resurse energetice în valoare de 100 de miliarde. El evocase de asemenea „o mare sumă de bani” suplimentară ce ar urma să fie investită de Coreea de Sud, fără a da alte cifre.



La rândul său, Seulul declarase că statutul său de participant important la construcţia navală cântărise mult în negocieri, fiind în centrul unui proiect de revitalizare a şantierelor americane.



Coreea de Sud este al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, imediat după China, ceea ce suscită interesul lui Donald Trump.



Hanwha Ocean, unul dintre cei mai importanţi actori sud-coreeni în domeniu, a devenit în 2024 prima companie non-americană autorizată să realizeze mentenanţa pe uscat a unei nave a marinei SUA.

De asemenea, poziţia Coreei de Sud în Asia-Pacific poate reprezenta un atu pentru Washington, care caută să-şi întărească acolo prezenţa, ca răspuns la tensiunile tot mai mari în strâmtoarea Taiwanului, arată ABC News.

