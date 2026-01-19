Trump l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace „pe canale diplomatice”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație în „Consiliul pentru Pace” creat de SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al șefului statului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”. „În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să luăm legătura cu partea americană pentru a clarifica toate nuanțele”, a adăugat Peskov, transmite presa de stat din Rusia.

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să creeze „Consiliul pentru Pace” sub conducerea sa pentru a administra sectorul Gaza după încheierea războiului dintre Israel și gruparea radicală palestiniană Hamas. În același timp, statutul structurii descrie competențe mai largi. În special, aceasta este prezentată ca „o organizație internațională menită să promoveze stabilitatea, restabilirea unei guvernări fiabile și legitime și asigurarea unei păci durabile în zonele afectate de conflicte sau amenințate de astfel de conflicte”. Surse ale Financial Times au raportat că administrația Trump vede în consiliu „un potențial înlocuitor al ONU” și intenționează să controleze cu ajutorul acestuia respectarea viitorului acord privind încheierea războiului din Ucraina.

Anterior, s-a raportat că Trump l-a invitat în „Consiliul pentru Pace” pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, pe președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, președintele Argentinei, Javier Milei, președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și liderii mai multor țări europene.

În același timp, potrivit surselor Bloomberg, administrația președintelui SUA a solicitat o contribuție de 1 miliard de dolari pentru un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” . Pentru cei care refuză să plătească, durata calității de membru va fi de maximum trei ani de la intrarea în vigoare a statutului. Un reprezentant al Casei Albe a menționat că fondurile colectate vor fi controlate de Trump și vor fi direcționate direct către îndeplinirea mandatului organizației.

„Consiliul pentru Pace” va fi obligat să organizeze ședințe pentru votarea diverselor decizii cel puțin o dată pe an, pe baza ordinii de zi aprobate de președinte. Trump va avea, de asemenea, dreptul de a numi un succesor și de a exclude membri ai organizației, însă, în acest din urmă caz, decizia poate fi blocată de două treimi din componența acesteia.

Amintim, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”, a transmis Administrația Prezidențială.

Editor : A.R.