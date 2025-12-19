Live TV

Donald Trump lansează „Jocurile Patriotice”. Opoziţia democrată vede multe asemănări cu filmul „Jocurile Foamei”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
Din articol
Jocurile foamei

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că, în contextul în care SUA sărbătoreşte 250 de ani de existenţă în 2026, ţara va organiza „Jocurile Patriotice”, o competiţie sportivă la care participă tineri din fiecare stat şi pe care opoziţia democrată s-a grăbit să o compare cu filmul „Jocurile Foamei”, informează vineri EFE.

Evenimentul va avea loc toamna viitoare. Va fi „un eveniment sportiv fără precedent”, o competiţie de patru zile la care participă „cei mai buni sportivi de colegiu”, câte un tânăr şi o tânără din fiecare stat şi teritoriu, a declarat Trump într-un videoclip în care a anunţat diversele manifestări planificate.

„Dar vă garantez că nu vor exista bărbaţi în sporturile feminine”, a adăugat el într-un nou atac la adresa sportivilor transgender.

În iulie, la un miting în Iowa, el îşi anunţase deja planurile de a organiza această competiţie sportivă, declarând că îşi dorea ca aceasta să fie televizată şi prezidată de secretarul sănătăţii, Robert F. Kennedy.

Citește și

Statele Unite au suspendat Loteria vizelor: Suspectul atacului armat de la Brown a fost un beneficiar al acestui programului

Jocurile foamei

Acest lucru a determinat opoziţia democrată să compare competiţia promovată de Trump cu „Jocurile Foamei” (The Hunger Games, în original), filmul distopic al lui Gary Ross, cu Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson şi Liam Hemsworth în rolurile principale, în care regimul totalitar din Panem organizează o confruntare similară între 24 de tineri din cele 12 districte ale sale, unde doar unul poate supravieţui.

Dealtfel, contul oficial de pe platforma X al Partidului Democrat (@TheDemocrats) a postat un fragment din primul film din franciză. Clipul arată momentul în care se anunţă că în fiecare an districtele din Panem vor oferi un tânăr şi o tânără drept tribut pentru a lupta până la moarte „într-un spectacol de onoare, curaj şi sacrificiu”.

În videoclipul său, Trump şi-a reiterat, de asemenea, intenţia de a construi un Arc de Triumf la Washington, D.C., pe care o anunţat-o încă din octombrie.

„Suntem singurul loc important care nu are un Arc de Triumf. Un Arc de Triumf frumos, ca cel din Paris, unde au un arc mare, frumos. Ei îi spun Arcul de Triumf şi vom avea unul şi în Washington, D.C., foarte curând”, a spus el.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
5
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
G20 Miami Summit 2026 Logo Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 17 Dec 2025
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară invitată de administrația Trump la Summitul G20 din Miami
Donald Trump
Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027
jeffrey epstein QCuVgJTg
Au fost publicate noi fotografii din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein
donald trump in biroul oval
Trump cere Ucrainei „să se mişte rapid” în negocierile pentru încheierea conflictului
d trump
Trump anunţă că va reclasifica marijuana ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie”
Recomandările redacţiei
profimedia-1060333410
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima...
lideri coalitie guvernare
Câți bani pierd partidele? Coaliția a decis tăierea subvențiilor cu...
alimentare cu benzina la pompa
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru...
catedrala manturirii
Catedrala Naţională se redeschide pentru public de Sărbători. Care e...
Ultimele știri
Emmanuel Macron vrea să vorbească din nou cu Vladimir Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a reangaja această discuţie”
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace: „Ucraina nu este pregătită”
Bucurie la Moscova, după ce liderii UE n-au reușit să ajungă la un acord privind activele rusești. Kirill Dmitriev: „Eșuata Ursula”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Cât câștigă pe lună un român care strânge PET-uri din tomberoane. Sumele reale
Digi FM
Câți bani încasează în fiecare lună Radu Miruță, ministrul Economiei: „Iau salariu şi de parlamentar şi de...
Digi Sport
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
Pro FM
Cele mai frumoase colinde românești cântate de mari artiști. De la Paula Seling la Andra, Fuego și Ștefan...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...