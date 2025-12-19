Donald Trump lansează „Jocurile Patriotice”. Opoziţia democrată vede multe asemănări cu filmul „Jocurile Foamei”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că, în contextul în care SUA sărbătoreşte 250 de ani de existenţă în 2026, ţara va organiza „Jocurile Patriotice”, o competiţie sportivă la care participă tineri din fiecare stat şi pe care opoziţia democrată s-a grăbit să o compare cu filmul „Jocurile Foamei”, informează vineri EFE.



Evenimentul va avea loc toamna viitoare. Va fi „un eveniment sportiv fără precedent”, o competiţie de patru zile la care participă „cei mai buni sportivi de colegiu”, câte un tânăr şi o tânără din fiecare stat şi teritoriu, a declarat Trump într-un videoclip în care a anunţat diversele manifestări planificate.



„Dar vă garantez că nu vor exista bărbaţi în sporturile feminine”, a adăugat el într-un nou atac la adresa sportivilor transgender.



În iulie, la un miting în Iowa, el îşi anunţase deja planurile de a organiza această competiţie sportivă, declarând că îşi dorea ca aceasta să fie televizată şi prezidată de secretarul sănătăţii, Robert F. Kennedy.

Jocurile foamei

Acest lucru a determinat opoziţia democrată să compare competiţia promovată de Trump cu „Jocurile Foamei” (The Hunger Games, în original), filmul distopic al lui Gary Ross, cu Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson şi Liam Hemsworth în rolurile principale, în care regimul totalitar din Panem organizează o confruntare similară între 24 de tineri din cele 12 districte ale sale, unde doar unul poate supravieţui.



Dealtfel, contul oficial de pe platforma X al Partidului Democrat (@TheDemocrats) a postat un fragment din primul film din franciză. Clipul arată momentul în care se anunţă că în fiecare an districtele din Panem vor oferi un tânăr şi o tânără drept tribut pentru a lupta până la moarte „într-un spectacol de onoare, curaj şi sacrificiu”.



În videoclipul său, Trump şi-a reiterat, de asemenea, intenţia de a construi un Arc de Triumf la Washington, D.C., pe care o anunţat-o încă din octombrie.



„Suntem singurul loc important care nu are un Arc de Triumf. Un Arc de Triumf frumos, ca cel din Paris, unde au un arc mare, frumos. Ei îi spun Arcul de Triumf şi vom avea unul şi în Washington, D.C., foarte curând”, a spus el.

