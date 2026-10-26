Live TV

Video Donald Trump laudă posteriorul lui Nicki Minaj, la un miting electoral în Michigan: „diabolic de magnific” și „e greu de ratat”

Data actualizării: Data publicării:
Trump
Nicki Minaj și Donald Trump Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump a făcut show la un miting în Michigan, unde a invitat-o pe rapperiţa Nicki Minaj, una dintre marile sale fane. Şeful republican al statului a venit să susţină candidaţi locali în alegerile de la mijoc de mandat de la 3 noiembrie, însă s-a făcut remarcat printr-un comentariu despre fizicul invitatei sale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am văzut adineauri un posterior diabolic de magnific”, a spus el după o intervenţie a starului la tribună.

Preşedintele Statelor Unite i-a cerut să se ridice şi a spus că „este greu de ratat”, provocând râsete şi aplauze în rândul miilor de republicani prezenţi.

„Sper că Nicki nu s-a simţit insultată, dar o adorăm pe Nicki. Ea e cu noi de mult timp”, a tunat Trump.

Artista, care purta un taior auriu, n-a părut deloc afectată.

Ea a făcut să fie scandate numele preşedintelui şi ale mai multor candidaţi republicani locali.

Nicki Minaj, care se declară adesea „cea mai mare fană” a lui Donald Trump, i-a promis o susţinere „pentru totdeauna şi mereu”.

Directorul de comunicare al Casei Albe Steven Cheung a postat imediat secvenţa.

„Cred că tocmai ne-am găsit următoarea purtătoare de cuvânt”, a comentat el, după efemera prezenţă în post a lui Katie Zacharia.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
2
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump (R) meets with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) at the White House, shake hands
Benjamin Netanyahu se laudă cu sprijinul primit de la Donald Trump în ajunul alegerilor din Israel: „Un președinte atât de prietenos”
Trump și Gernot Dollner
„Extrem de jenant şi inacceptabil”. Participarea șefului Audi la un miting electoral alături de Trump a stârnit furie în Germania
vladimir putin (1)
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina (The Telegraph)
benjamin netanyahu si donald trump
Trump spune că Netanyahu este un „războinic excepţional” și le cere israelienilor să-l voteze la alegerile legislative de marţi
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Recomandările redacţiei
Demonstrators supporting the opposition ''Student List'' electoral list take to the streets after former Serbian President Aleksandar Vucic officially conceded defeat
Mișcarea de protest fără lideri, din Serbia, se confruntă acum cu...
aeroportul henri coanda
Aproape un milion de euro confiscați pe Aeroportul Otopeni, dispăruți...
Accidentfurgo
Accident pe DN1, în Ciolpani. Un autobuz s-a ciocnit cu o...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_001INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două...
Ultimele știri
Măsurile anunțate de Universitatea din Iași după arestarea fiului lui Tudorel Toader, acuzat de viol
Un vas de croazieră s-a ciocnit cu două nave-container într-un port din Germania provocând daune substanțiale
Ce nu ți se spune despre piloți: Un sfert zboară extenuați, iar majoritatea au adormit la manșă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, procedură estetică la 49 de ani. Actrița s-a lăsat înțepată din cap până în decolteu: „Să le...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Vedeta Rapidului a refuzat ultima ofertă! Poate pleca gratis! Toate detaliile. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a...
Adevărul
Putin cere ca NATO să se retragă la granițele din 1997. Ce înseamnă asta pentru flancul estic?
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: merge toată echipa, numai el NU! Marea absență de la Gala Balonului de Aur 2026
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite...
Newsweek
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...