Președintele american Donald Trump a vorbit vineri, la Casa Albă, despre anunțul Statelor Unite de a reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Liderul de la Casa Albă a spus că este vorba despre o ajustare și a lăudat poporul român.

Un reporter l-a întrebat pe Donald Trump, la Casa Albă, în timpul întâlnirii cu premierul maghiar Viktor Orban, despre măsura recent anunțată de Departamentul de Război privind trupele americane din România.

Reporter: Pentagonul a anunțat că a decis retragerea unui număr semnificativ de trupe din România. V-ați schimbat poziția sau Pentagonul a ignorat asigurările dumneavoastră?

Donald Trump: Nu, nu ignoră nimic din ce spun. Ceea ce fac este să facă ajustări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim oamenii. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, poate vrei să adaugi ceva aici?

Pete Hegseth (secretarul Apărării): Desigur. Nu, nimic din asta nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din viziunea noastră asupra Europei. Trupele vor rămâne în România, dar se schimbă modul în care le rotim și numărul celor rotiți.

Donald Trump: Relația cu România este foarte bună, nu-i așa?

Pete Hegseth: E foarte bună. Și am coordonat totul cu secretarul general (Mark) Rutte, cu comanda și cu toți aliații noștri. Toată lumea a fost notificată din timp.

Donald Trump: Relația cu România este foarte bună. Relația cu Europa este foarte bună.

Mai puține trupe americane la Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a fost informat la sfârșitul lunii octombrie cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, se arată într-un comunicat al ministerului.

MApN adaugă că „redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie”.

