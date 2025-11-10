Live TV

Donald Trump le cere controlorilor de trafic aerian din SUA să se întoarcă la muncă: Cine nu o face va fi „tras pe dreapta"

SUA reduc cu 10% numărul zborurilor de pe marile aeroporturi din țară.

Președintele Donald Trump a cerut, luni, controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la muncă, în contextul în care reducerile de zboruri ordonate de guvern și absențele personalului din traficul aerian continuă să provoace perturbări în traficul aerian din SUA, informează Reuters.

Trump a adăugat că îi va recompensa pe cei care nu și-au luat liber în timpul perioadei de 41 de zile de închidere a guvernului federal, dar nu este clar câți controlori ar putea fi eligibili. Trump a spus că ar saluta demisia celor care și-au luat liber.

Toți controlorii de trafic aerian trebuie să se întoarcă la muncă, ACUM!!! Oricine nu o face va fi practic «tras pe dreapta»”, a scris Trump pe rețelele sociale. „PREZENTAȚI-VĂ IMEDIAT LA SERVICIU”, a adăugat președintele, în stilul caracteristic.

Închiderea activității a dus la o lipsă de controlori de trafic aerian care, la fel ca alți angajați federali, nu au fost plătiți de săptămâni întregi.

Săptămâna trecută, șeful Administrației Federale a Aviației, Bryan Bedford, a declarat că 20-40% dintre controlori nu s-au prezentat la muncă în nicio zi anume pe cele mai mari 30 de aeroporturi din SUA de la începutul închiderii.

Problemele legate de personal s-au agravat în weekend, iar sâmbătă a fost cea mai proastă zi cu personal de la începutul închiderii, a declarat, duminică, secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy.

Companiile aeriene au anulat, luni, peste 1.660 de zboruri în SUA, cifrele urmând să se înrăutățească în această săptămână, după ce reducerile de zboruri impuse de FAA vor crește vineri cu 10%.

FlightAware, un site web de urmărire a zborurilor, a declarat că până la ora 10:45 ET (13:30 GMT), peste 1.666 de zboruri au fost anulate și 3.300 întârziate luni, după ce 2.950 de zboruri au fost anulate și aproape 10.800 întârziate duminică, în cea mai proastă zi în ceea ce privește perturbările zborurilor de la începutul închiderii guvernului, pe 1 octombrie.

