Donald Trump, mesaj amenințător pentru Hamas: „Nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să vă ucidem”

Președintele american Donald Trump a transmis joi seară, 16 octombrie, un mesaj ferm către Hamas, amenințând că va „intra și va ucide” militanții grupării dacă atacurile continuă în Gaza, relatează Fox News.

„Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu era prevăzut în acord, nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să-i ucidem”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”.

Reacția vine după ce gruparea Hamas a fost surprinsă într-un videoclip executând public oponenți în piața principală din orașul Gaza, în ciuda planului de pace al lui Trump.

Locuitorii din Gaza au declarat anterior pentru Fox News Digital că luptătorii Hamas au reapărut pe străzi și și-au reafirmat controlul, după ce au emis un ultimatum prin care le-au dat colaboratorilor israelieni termen până duminică să se predea și să ceară amnistie.

Hamas nu și-a respectat nici angajamentul de a returna toate cadavrele ostaticilor către Israel, familiile acestora descriind zilele de așteptare ca fiind „chinuitoare”.

Amintim că gruparea islamistă palestiniană a anunțat că a predat Israelului toate trupurile ostaticilor israelieni pe care le-a putut recupera, însă a precizat că pentru restul are nevoie de echipamente speciale de intervenție, necesare pentru a-i extrage din ruinele Fâșiei Gaza.

Miercuri seară, Hamas a predat încă două trupuri neînsuflețite, ridicând la nouă numărul total al ostaticilor decedați returnați. Israelul a precizat că un al zecelea corp primit anterior nu aparține unui fost ostatic.

De asemenea, un înalt oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu a susținut că războiul din Gaza nu a luat sfârșit încă.

Editor : A.M.G.