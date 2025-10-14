Live TV

Donald Trump, mesaj clar despre asistența financiară acordată Argentinei: „Dacă nu va câștiga, nu ne vom pierde timpul”

donald trump-javier milei-octombrie 2025
Foto: Jonathan Ernst via Reuters

Donald Trump a susținut marți, 14 octombrie, că planurile administrației sale de a acorda asistență economică Argentinei depind de rămânerea la putere a aliatului său, Javier Milei, relatează The Hill.

„Dacă pierde, nu vom fi generoși cu Argentina”, a spus președintele american în timpul unei întâlniri cu omologul argentinian la Casa Albă.„Dacă va câștiga, îi vom oferi tot sprijinul nostru”, a mai precizat Trump. „Iar dacă nu va câștiga, nu ne vom pierde timpul. Pentru că avem de-a face cu cineva a cărui filosofie nu are nicio șansă să readucă Argentina la gloria de odinioară.”

Milei, care a fost un aliat ferm al lui Trump și a participat la învestirea din ianuarie, se confruntă cu alegeri intermediare critice la sfârșitul acestei luni. Deși Milei nu candidează pentru realegere, acestea vor fi primele alegeri legislative de la preluarea mandatului său.

Administrația Trump a finalizat săptămâna trecută un acord de swap valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari cu banca centrală a Argentinei. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că Statele Unite sunt pregătite să ia „orice măsuri excepționale sunt necesare” pentru a stabiliza piețele din Argentina.

Bessent a declarat marți la Casa Albă că asistența acordată de Statele Unite are scopul de a-l ajuta pe Milei în eforturile sale de reorientare a economiei Argentinei prin agenda sa politică.

„Este mult mai bine să formăm o punte economică cu aliații noștri, oameni care vor să facă ceea ce trebuie, decât să fim nevoiți să tragem asupra navelor narcotraficante”, a spus Bessent. „Deci, considerăm că aceasta este o oportunitate pentru poporul argentinian și credem că președintele Milei este persoana potrivită pentru a o realiza.”

Însă abordarea administrației Trump a atras critici din partea ambelor partide. Guvernul SUA este închis, iar unii legislatori, printre care senatorul Chuck Grassley (R-Iowa), și-au exprimat frustrarea față de faptul că Argentina vinde soia Chinei, prejudiciind fermierii americani.

Ce se întâmplă în Argentina: lovitura electorală suferită de Milei, posibil început al sfârșitului pentru viziunea economică radicală

Javier Milei, atacat cu sticle și pietre la primul său test major de popularitate ca președinte al Argentinei

