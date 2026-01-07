Live TV

Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei

donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Mesaj dur al lui Donald Trump la adresa aliaților din NATO. „Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără Statele Unite, și mă îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.

„Amintiți-vă, pentru toți acei mari fani ai NATO, ei erau la 2% din PIB și majoritatea nu-și plăteau facturile, până când am apărut eu. SUA, în mod nechibzuit, plăteau pentru ei! Eu, cu tot respectul, i-am adus la 5% din PIB, și ei plătesc, imediat. Toată lumea spunea că nu se poate face, dar s-a putut, pentru că, mai presus de toate, ei sunt prietenii mei. Fără implicarea mea, Rusia ar fi avut toată Ucraina în acest moment.

Amintiți-vă, de asemenea, că am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, a ales în mod nechibzuit să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează! Ce contează este că am salvat milioane de vieți.

Rusia și China nu se tem de NATO fără Statele Unite, și mă îndoiesc că NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei.

Toți sunt norocoși că am reconstruit armata noastră în primul meu mandat și continuăm să facem asta. Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Singura națiune de care China și Rusia se tem și o respectă este SUA reconstruită de Donald J.Ttrump. Să facem America mare din nou!!! Președintele DJT”, a scris Donald Trump.

Este un atac virulent al lui Donald Trump la Alianța Nord-Atlantică. Spune că Rusia și China nu au nicio teamă de NATO, dacă nu ar exista Statele Unite. Și apoi urmează o acuzație foarte gravă: „Mă îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi”, adică pentru Statele Unite, „dacă am avea cu adevărat nevoie de de ei”. Ceea ce evident nu este adevărat, pentru că știm că prima oară când a fost activat Articolul 5 din NATO a fost făcut de către SUA, după atacurile de la New York ale grupării teroriste Al-Qaida, și toți aliații au răspuns acele chemări, inclusiv România. Și știm foarte bine că militarii Alianței au mers alături de americani în Afganistan, relatează Andrei Negusiu, jurnalist Digi24.

El mai spune că toți mari fani NATO ar trebui să-și aducă aminte că Alianța cheltuia foarte puțin înainte de primul lui mandat, și că numai datorită lui s-a ajuns la acordul privind urcarea la 5% din din PIB. De asemenea, mai scrie în acest mesaj extrem de virulent, că fără implicarea sa, Rusia ar fi avut toată Ucraina până acum. Și pare să nu fi trecut deloc peste supărarea că nu a primit Premiul Nobel. El scrie că „Norvegia, stat NATO, a ales în nechibzuit să nu-mi dea Premiul Nobel pentru pace, dar asta nu mai contează. Contează că am salvat milioane de de vieți”. Și revine spre finalul mesajului spunând că Statele Unite vor fi mereu alături de NATO. El sunliniază faptul că nu are încredere că ceilalți aliații vor fi alături de SUA.

Este o postare extrem de surprinzătoare, foarte virulentă, și vine în condițiile în care știm foarte bine că se discută atât de mult de ceea ce s-ar putea întâmpla cu Groenlanda, despre faptul că țările NATO pur și simplu s-ar trezi într-o situație în care o țară NATO ar ataca altă țară NATO, sunt negocieri foarte intense. E adevărat, departe de ochii presei. Momentan așteptăm o întâlnire între danezi, groelandezi și americani pentru a se vedea cum se poate ieși din acest război al declarațiilor.

