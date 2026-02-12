Diplomația bazată pe forța militară a lui Donald Trump, concentrată în emisfera vestică și în Orientul Mijlociu, ar putea oferi Chinei un avantaj economic uriaș în Asia, o regiune mult mai valoroasă strategic. În timp ce flota americană patrulează în Caraibe și în largul Iranului, riscul este ca SUA să ignore rolul crucial al prezenței lor în prevenirea conflictelor în zonele care contează cel mai mult, scriu jurnaliștii Bloomberg.

De mai bine de un deceniu, strategii americani au cerut o reorientare către Asia, unde se concentrează creșterea economică mondială. Dacă se acordă prioritate acestui aspect, rezultă câteva lucruri: SUA au nevoie de aliați pentru a ține China la distanță și ar trebui să respecte măcar formal regulile globale, dacă vor ca și ceilalți să le respecte.

Dar Trump s-a arătat dispus să exercite presiuni asupra prietenilor Americii prin revendicări teritoriale sau amenințări comerciale, chiar dacă nu le pune întotdeauna în aplicare. Administrația sa afirmă că singura lege reală în afacerile internaționale este „legea junglei” și a sugerat o viziune asupra lumii bazată pe sfere de influență, care începe cu consolidarea controlului SUA asupra propriului teritoriu.

Echipa Trump afirmă că acesta este liderul care a pus contracararea Chinei în centrul politicii sale, iar acțiunile sale transmit un mesaj dur Beijingului și Moscovei – determinând în același timp europenii, care nu au prea multe alternative la alianța cu SUA, să contribuie la apărare. Unii văd semne ale unei strategii grandioase de izolare a Chinei de aliații săi din Rusia și Iran.

Totuși, un pericol legat de sferele de influență este că și rivalii Americii vor dori să le controleze. China este hotărâtă să-și afirme controlul asupra Taiwanului și Mării Chinei de Sud. Pe flancul estic al NATO, mai multe state europene se tem că se află în vizorul Kremlinului.

Prețul ridicat al conflictului

Aceste regiuni sunt mult mai importante pentru economia SUA și cea globală decât cea acoperită de „Doctrina Donroe” a lui Trump. Dacă vor izbucni conflicte, SUA ar putea avea dificultăți în a rămâne în afara lor. Iar impactul – așa cum arată o nouă analiză a Bloomberg Economics privind punctele fierbinți globale – ar fi catastrofal.

Un război pentru Taiwan ar putea costa economia mondială peste 10 trilioane de dolari, mai mult decât consecințele pandemiei și ale crizei financiare globale, se arată în raport. Porturile din Marea Chinei de Sud gestionează anual aproximativ 4 trilioane de dolari din comerțul mondial. Statele baltice nu sunt poate cruciale pentru lanțurile de aprovizionare globale, dar o încălcare a integrității lor teritoriale ar reprezenta și o fisură în scutul de securitate în spatele căruia Europa a prosperat timp de decenii, arată jurnaliștii americani.

Desigur, multe dintre amenințările lui Trump nu se materializează. După ce a alarmat europenii cerând Groenlanda, s-a mulțumit cu ceva mai puțin decât anexarea. În ceea ce privește tarifele, doar aproximativ un sfert dintre cele anunțate sunt efectiv în vigoare. Le-a retras de atâtea ori încât investitorii le-au inclus în previziunile lor cu ajutorul acronimului TACO, prescurtarea de la „Trump Always Chickens Out” (n.r. Trump se sperie mereu). Cu toate acestea, fiecare episod sporește neliniștea aliaților SUA, care nu pot fi niciodată siguri că renunțările lui Trump vor dura sau când va veni următoarea amenințare.

„Davos cu arme”

Toate aceste tensiuni și puncte fierbinți vor fi în centrul atenției la Conferința de securitate de la München din această săptămână – un eveniment denumit uneori „Davos cu arme”, care reunește lideri din Europa și din afara acesteia. În trecut, a fost un loc în care au apărut pentru prima dată schimbări majore în politica mondială. În 2007, Vladimir Putin a provocat Occidentul colectiv, iar anul trecut fisurile sale interne au fost dezvăluite de vicepreședintele SUA, JD Vance.

Cel mai fierbinte punct fierbinte al săptămânii de la München este Orientul Mijlociu – unde liderii, inclusiv Trump însuși, au vorbit de mult timp despre reducerea prezenței Americii. Acum, el amenință să înceapă un nou război acolo.

Un atac al SUA asupra Iranului comportă riscuri majore. Într-un scenariu extrem, în care Iranul închide Strâmtoarea Hormuz și lovește infrastructura energetică regională, prețurile petrolului ar putea crește la peste 100 de dolari pe baril, prognozează Bloomberg Economics.

Negociatorii americani și iranieni au purtat discuții pentru a găsi o soluție și s-ar putea întâlni din nou în Oman săptămâna aceasta. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu – un susținător de lungă durată al războiului cu Iranul – urmează să se întâlnească cu Trump la Washington pe 11 februarie.

Trei mari economii pentru petrol

Ar fi un război de alegere, într-o regiune care pare o distragere strategică de la Asia în ochii unora din Washington. Preocuparea tacită este că, în calitate de putere în relativ declin, SUA trebuie să-și ajusteze aria de acțiune pentru a se potrivi cu puterea sa, ceea ce înseamnă să aleagă doar anumite lupte. Argumente similare au fost aduse pentru a reduce sprijinul acordat Ucrainei.

Cele mai recente prognoze ale Bloomberg Economics privind creșterea globală aruncă o lumină suplimentară asupra dezbaterii privind prioritățile SUA.

Asia – regiunea pe care poziția „America pe primul loc” a lui Trump riscă să o cedeze Chinei – este proiectată să crească de la un PIB de 38 de trilioane de dolari în 2025 la 55 de trilioane de dolari până în 2035. Europa este pe cale să atingă 37 de trilioane de dolari. În schimb, excluzând SUA, se preconizează că America va atinge doar 11,5 trilioane de dolari până în 2035, iar Orientul Mijlociu și Africa 9,5 trilioane de dolari.

În Asia există încă numeroși lideri pro-americani — printre care și Sanae Takaichi din Japonia, care tocmai a câștigat alegerile cu o majoritate zdrobitoare — iar administrația Trump afirmă că este dedicată acestei regiuni. Strategia sa de securitate națională, publicată în noiembrie, o identifică ca fiind „unul dintre principalele câmpuri de luptă economice și geopolitice ale secolului următor” și adaugă: „Pentru a prospera acasă, trebuie să concurăm cu succes acolo — și asta facem”.

Însă unele dintre acțiunile administrației contrazic aceste cuvinte. Ea s-a angajat în lupte tarifare costisitoare și enervante cu Japonia, Coreea de Sud și India – cele trei mari economii ale Asiei după China și parteneri de lungă durată ai SUA. Înainte de a prelua funcția, Trump a sugerat că Taiwanul – sediul TSMC, gigantul semiconductor care alimentează campionii tehnologici americani – ar trebui să plătească o „asigurare” pentru protecția SUA.

Echilibrul strategic se schimbă

China are o flotă navală mult mai mare decât cea a SUA și este pe cale să o depășească și în ceea ce privește submarinele. Baza industrială de apărare a Americii este suprasolicitată, iar majoritatea resurselor sale militare rămân în alte teatre de operațiuni. Rezultatul este o erodare a puterii de descurajare în Asia și creșterea probabilității ca China să vadă o oportunitate de a acționa asupra Taiwanului.

Între timp, unii dintre aliații apropiați ai Americii se distanțează de Trump. Deja în 2026, prim-miniștrii Canadei și Regatului Unit au vizitat Beijingul, căutând o protecție împotriva unei Americi imprevizibile.

Din interiorul taberei occidentale, cel mai dur necrolog pentru lumea de dinainte de Trump a venit din partea canadianului Mark Carney, care a numit ordinea bazată pe reguli o „ficțiune” utilă care nu mai funcționează. „Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”, a spus el. „O lume a fortărețelor va fi mai săracă, mai fragilă și mai puțin durabilă.”

Carney a vorbit la Davos luna trecută, când tensiunile legate de Iran începeau să crească, dar nu erau încă știri de prima pagină. Locul acela era rezervat Groenlandei. Trump insista că SUA vor anexa insula, invocând în repetate rânduri poziția sa strategică și bogăția sa minerală și amenințând cu impunerea de tarife aliaților NATO care îi stăteau în cale.

Discrepanțe între tumult și beneficii

Din perspectivă economică, există o discrepanță între tumultul declanșat de Trump și beneficiile pe care le-ar fi putut obține. Multe dintre resursele minerale ale Groenlandei sunt îngropate sub gheață și roci. Statele Unite riscă să piardă ceva mult mai important: relația cu Europa.

Strategia de securitate națională a lui Trump recunoaște comerțul transatlantic ca un pilon al „economiei globale și al prosperității americane”, adăugând că SUA nu își pot permite să „renunțe la Europa”. Dar aceasta pune la îndoială perspectivele viitoare, afirmând că „este departe de a fi evident dacă anumite țări europene vor avea economii și forțe armate suficient de puternice pentru a rămâne aliați de încredere”.

Dacă calculul cost-beneficiu este discutabil în Groenlanda, același lucru este valabil și pentru Venezuela, unde Trump a trimis forțele speciale americane pentru a-l aresta pe președintele Nicolas Maduro și încearcă acum să-l controleze pe succesorul său. Este o economie tulburată, cu un PIB de doar aproximativ 100 de miliarde de dolari, iar vastele sale rezerve de petrol sunt costisitoare de extras și periculoase de accesat. Țara este „neinvestibilă” pentru moment, potrivit directorului executiv al Exxon Mobil Corp., Darren Woods.

Cuba, cealaltă țintă principală a lui Trump în emisfera vestică, este și mai mică și mai săracă, dar eforturile sale de a izola regimul de la Havana intensifică tensiunile cu Mexic, principalul partener comercial al SUA.

Stephen M. Walt, profesor de afaceri internaționale la Harvard Kennedy School, numește strategia lui Trump pentru al doilea mandat „hegemonie prădătoare” și spune că ar putea funcționa pentru o vreme, dar nu pentru mult timp.

„Nu este potrivită pentru o lume cu mai multe mari puteri concurente”, a spus el, „deoarece multipolaritatea oferă altor state modalități de a-și reduce dependența de Statele Unite”.

