Donald Trump, noi atacuri împotriva muzeelor Smithsonian. „Se pune prea mult accent pe cât de rea era sclavia”

Președintele Donald Trump și-a intensificat retorica împotriva muzeelor și a presupuselor expoziții „WOKE” marți, afirmând că „totul” se concentrează pe evidențierea aspectelor negative ale istoriei americane, inclusiv „cât de rea era sclavia”, scrie CNN.

„Nu vom permite acest lucru și le-am dat instrucțiuni avocaților mei să verifice muzeele și să înceapă exact același proces care a fost aplicat colegiilor și universităților, unde s-au înregistrat progrese enorme”, a adăugat el.

„Smithsonian este SCĂPAT DE SUB CONTROL, unde totul se discută despre cât de oribilă este țara noastră, cât de rea a fost sclavia și cât de neîmpliniți au fost cei asupriți – nimic despre succes, nimic despre strălucire, nimic despre viitor”, a scris Trump pe Truth Social.

Demersul intervine la câteva zile după ce, într-o scrisoare publicată pe site-ul Casei Albe, administrația a informat Muzeele Smithsonian că intenționează să efectueze o revizuire amplă a expozițiilor, materialelor și operațiunilor înainte de celebrarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 2026, scrie The Guardian.

În scrisoarea adresată lui Lonnie Bunch, secretarul Institutului Smithsonian, oficialii administrației Trump au declarat că în acest context Casa Albă dorește ca programul muzeelor să reflecte „unitatea, progresul și valorile durabile care definesc istoria americană”, în conformitate cu un ordin executiv emis în martie, care a dispus eliminarea „ideologiei necorespunzătoare, divizive sau antiamericane” din Smithsonian și muzeele sale.



Muzeele vor avea la dispoziție 120 de zile pentru a înlocui conținutul pe care administrația îl consideră „limbaj care creează diviziuni sau este motivat ideologic” cu descrieri unificatoare, corecte din punct de vedere istoric și constructive.







