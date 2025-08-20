Live TV

Donald Trump, noi atacuri împotriva muzeelor Smithsonian. „Se pune prea mult accent pe cât de rea era sclavia”

Data publicării:
National Museum Of African American History Elizabeth Freeman Exhibit Washington DC // WASHINGTON DC — An exhibit at the National Museum of African American History and Culture tells the story of Elizabeth Freeman (Mum Bett), who successfully sued for her
Foto Profimedia

Președintele Donald Trump și-a intensificat retorica împotriva muzeelor și a presupuselor expoziții „WOKE” marți, afirmând că „totul” se concentrează pe evidențierea aspectelor negative ale istoriei americane, inclusiv „cât de rea era sclavia”, scrie CNN.

„Nu vom permite acest lucru și le-am dat instrucțiuni avocaților mei să verifice muzeele și să înceapă exact același proces care a fost aplicat colegiilor și universităților, unde s-au înregistrat progrese enorme”, a adăugat el.

„Smithsonian este SCĂPAT DE SUB CONTROL, unde totul se discută despre cât de oribilă este țara noastră, cât de rea a fost sclavia și cât de neîmpliniți au fost cei asupriți – nimic despre succes, nimic despre strălucire, nimic despre viitor”, a scris Trump pe Truth Social.

Demersul intervine la câteva zile după ce, într-o scrisoare publicată pe site-ul Casei Albe, administrația a informat Muzeele Smithsonian că intenționează să efectueze o revizuire amplă a expozițiilor, materialelor și operațiunilor înainte de celebrarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 2026, scrie The Guardian.

În scrisoarea adresată lui Lonnie Bunch, secretarul Institutului Smithsonian, oficialii administrației Trump au declarat că în acest context  Casa Albă dorește ca programul muzeelor să reflecte „unitatea, progresul și valorile durabile care definesc istoria americană”, în conformitate cu un ordin executiv emis în martie, care a dispus eliminarea „ideologiei necorespunzătoare, divizive sau antiamericane” din Smithsonian și muzeele sale.

Muzeele vor avea la dispoziție 120 de zile pentru a înlocui conținutul pe care administrația îl consideră „limbaj care creează diviziuni sau este motivat ideologic” cu descrieri unificatoare, corecte din punct de vedere istoric și constructive.


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
3
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Garanțiile de securitate cerute de Ucraina: cum pot fi implementate...
protest studenti timisoara
„Nu faceți ce vreți din noi”. Studenții amenință cu boicotul anului...
Locomotiva
Forțele ucrainene au distrus un tren care transporta combustibil în...
Nicu Ștefănuță.
Nicu Ştefănuţă, vicepreşedintele Parlamentului European: „Românii...
Ultimele știri
Trump vrea să ajungă în Rai și crede că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta
Un deputat finlandez a fost găsit mort în incinta Parlamentului. Avea 30 de ani și era la primul mandat
”Mi-era rușine, pur și simplu”. Povestea românului care s-a ambiționat și a luat examenul de Bacalaureat la 40 de ani, cu media 9,26
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump viktor orban
Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban în legătură cu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (Bloomberg)
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Cele mai ciudate cinci momente din vizita liderilor europeni la Trump (POLITICO)
Donald Trump și Vladimir Putin:
Vladimir Putin i-a propus lui Donald Trump să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Moscova
zelenski impreuna cu lideri europeni
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington liderii UE și cum vor să ajute Ucraina să evite „capitularea”
Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
Cum şi-a făcut drum Zelenski către inima lui Trump: o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei și o crosă de golf de la un veteran
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR Dan Tanasă: „Incitare la violenţă, ură sau...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Traian Băsescu a solicitat un apartament într-un bloc în locul vilei de protocol. Hotărârea ar urma să fie...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...