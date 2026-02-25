Live TV

Video Donald Trump nu renunță la tarifele vamale: „Decizia judecătorilor Curţii Supreme este foarte regretabilă”

Data publicării:
APTOPIX State of the Union
Președintele SUA, Donald Trump, la discursul privind Starea Uniunii. Sursa: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a apreciat, în discursul privind Starea Uniunii, drept „foarte regretabilă, recenta decizie a Curţii Supreme de anulare a unei mari părţi din taxele sale vamale, în prezenţa unora dintre judecătorii care au pronunţat hotărârea istorică, notează Sky News.

„În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunţată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte regretabilă, a declarat preşedintele american în timpul discursului său privind Starea Uniunii în faţa Congresului, la care asistau patru magistraţi ai Curţii, dintre care trei au considerat că nu are puterea de a introduce aceste taxe vamale.

Tonul preşedintelui a fost vizibil mai măsurat decât în orele care au urmat deciziei.

El a acuzat atunci Curtea că a cedat „influenţelor străine”, numindu-i pe judecătorii care s-au pronunţat împotriva tarifelor sale „idioţi” şi „pudeli” în slujba stângii „radicale”.

Donald Trump a reinstituit deja o nouă suprataxă de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Aceasta va expira după 150 de zile, cu excepţia cazului în care un vot în Congres le va face să fie permanente.

În opinia sa, alternativele care îi rămân pentru a impune taxe vamale sunt „un pic mai complexe, dar probabil mai bune” şi nu necesită aprobarea Congresului.

El şi-a reafirmat speranţa ca veniturile din aceste tarife la bunurile importate să înlocuiască în cele din urmă impozitul pe venit.

Trump scuteşte, deocamdată, UE şi Marea Britanie de tarifele vamale mai mari, rămâne la 10%. Experții: Incertitudinea continuă

