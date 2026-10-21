Donald Trump o descrie pe Marine Le Pen drept „vocea conservatoare” a Franței, fără să îi promită sprijin electoral

Președintele american Donald Trump a descris-o pe Marine Le Pen drept „vocea conservatoare” a Franței, în contextul violențelor care au afectat țara, potrivit Le Monde. Liderul de la Casa Albă a criticat în repetate rânduri imigrația și a folosit evenimentele din Franța pentru a-și susține discursul anti-imigrație, fără să își declare oficial sprijinul pentru candidatura lui Le Pen la alegerile prezidențiale din 2027.

În ultimele zile, Trump a invocat în repetate rânduri jafurile și revoltele din Franța pentru a-și amplifica discursul anti-imigrație, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie. Scrutinul se anunță dificil pentru Partidul Republican, pe fondul inflației ridicate.

Întrebat de un jurnalist AFP, în Biroul Oval, dacă o susține pe Marine Le Pen, președintele american a răspuns: „Nu o cunosc, nu am întâlnit-o, dar cred că a fost tratată prost. Acest lucru mă face să mă gândesc la o instrumentalizare”.

Marine Le Pen a fost condamnată în martie 2025 la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani, într-un dosar privind deturnarea de fonduri publice. Potrivit informațiilor prezentate de AFP, pedeapsa ar fi fost ulterior redusă la 15 luni, perioadă deja executată, ceea ce i-ar permite să candideze la alegerile prezidențiale din 2027. Pentru această informație juridică, detaliile hotărârii și efectele sale asupra eligibilității trebuie verificate în raport cu deciziile instanțelor competente.

„Mi se pare, știți, că era în frunte. Dar după asta (n.r. violențele), ea este clar... ea este vocea conservatoare”, a adăugat Donald Trump.

Trump folosește violențele din Franța în discursul anti-imigrație

De la revenirea sa la putere, Donald Trump a lansat operațiuni ample de expulzare a migranților și a susținut în repetate rânduri înăsprirea politicilor de imigrație.

Luni, în cadrul unui miting desfășurat în Kansas, președintele american a făcut o lungă prezentare a situației din Franța, despre care a afirmat că este „luată cu asalt, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”.

Anterior, tot luni, Trump scrisese pe rețeaua sa Truth Social: „Migranții au cucerit Franța. Trebuie să ÎNCHIDĂ FRONTIERELE, ȘI REPEDE”.

Declarațiile sale leagă violențele din Franța de imigrație și se înscriu în seria mesajelor prin care liderul american promovează măsuri restrictive la frontiere.

Deși a descris-o pe Marine Le Pen drept „vocea conservatoare” a Franței și a afirmat că aceasta a fost tratată nedrept, Donald Trump nu a anunțat oficial că o susține în cursa pentru președinția Franței din 2027.

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Editor : C.A.