Donald Trump o înlocuiește pe Kristi Noem. Cine va prelua șefia Departamentului pentru Securitate Internă

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va părăsi funcția la sfârșitul lunii, a anunțat joi președintele american Donald Trump, dezvăluind că aceasta va fi înlocuită de senatorul Markwayne Mullin, republican din Oklahoma.

„Am plăcerea să anunț că foarte respectatul senator al Statelor Unite din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni secretarul pentru securitate internă al Statelor Unite (DHS), începând cu 31 martie 2026. Actualul secretar, Kristi Noem, care ne-a servit cu devotament și a obținut numeroase rezultate spectaculoase (în special la frontieră!), va deveni trimis special pentru The Shield of the Americas, noua noastră inițiativă de securitate în Emisfera Vestică, pe care o vom anunța sâmbătă la Doral, Florida”, a scris liderul american pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump a discutat cu Noem în această după-amiază despre schimbarea postului, potrivit a două persoane familiarizate cu conversația, relatează NBC News. Secretarul se află în deplasare în afara Washingtonului.

Joi dimineață, Mullin a refuzat să răspundă la întrebările NBC News cu privire la posibilitatea preluării funcției de secretar pentru Securitate Internă.

Senatorul a spus pur și simplu că a vorbit cu Trump „recent” și a adăugat: „Nu vreau să vorbesc despre asta acum. Vom discuta mai târziu”.

Mullin, un fost luptător de arte marțiale mixte, a servit timp de un deceniu în Camera Reprezentanților înainte de a câștiga alegerile speciale din 2023 pentru Senat.

„Cu o vechime de 10 ani în Camera Reprezentanților a Statelor Unite și 3 ani în Senat, Markwayne a făcut o treabă extraordinară reprezentând minunatul popor din Oklahoma, unde a câștigat toate cele 77 de comitate din 77 — în 2016, 2020 și 2024! Un războinic MAGA și fost luptător profesionist MMA neînvins, Markwayne se înțelege foarte bine cu oamenii și are înțelepciunea și curajul necesare pentru a promova agenda noastră „America First”. Fiind singurul nativ american din Senat, Markwayne este un susținător fantastic al incredibilelor noastre comunități tribale. Markwayne va lucra neobosit pentru a menține securitatea frontierelor noastre, pentru a opri migranții infractori, criminalii și alți delincvenți să intre ilegal în țara noastră, pentru a pune capăt flagelului drogurilor ilegale și pentru a face America din nou sigură. Markwayne va fi un secretar al Securității Interne spectaculos”, a mai scris liderul de la Casa Albă.

Citește și:

Trump nu o dă afară pe Kristi Noem, pentru că „face o treabă bună”. Ce spune despre despre uciderea lui Alex Pretti

Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie”

Editor : A.M.G.