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Video Donald Trump oferă o nouă justificare pentru războiul cu Iranul: „Se ocupau de arme nucleare și droguri”

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U.S. President Donald Trump Visits Ireland - Day Two Doonbeg
Donald Trump Foto: Getty Images
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Din articol
Trump schimbă explicația pentru atacurile asupra Iranului Trump amenință Iranul cu noi lovituri

Donald Trump introduce un nou argument pentru atacurile americane asupra Iranului. La un miting în Oklahoma, președintele SUA a susținut că instalațiile lovite în cadrul Operațiunii „Midnight Hammer” erau nu doar obiective nucleare, ci și „fabrici de droguri”, fără să prezinte dovezi pentru această afirmație. Declarația vine în timp ce Trump amenință Teheranul cu noi lovituri „foarte dure” dacă se va confirma implicarea Iranului într-o tentativă de deturnare a unui avion care zbura spre Israel, arată The Independent.

Până acum, Donald Trump a prezentat în mod repetat programul nuclear iranian drept principalul motiv pentru acțiunea militară americană. Însă, în timpul discursului de la Durant, el a descris pentru prima dată instalațiile atacate și ca locuri în care s-ar fi desfășurat activități legate de droguri. Nu a oferit însă detalii sau dovezi pentru această afirmație. Surse publice identifică Fordow, Natanz și Isfahan drept instalații importante ale programului nuclear iranian, iar relatările despre Operațiunea „Midnight Hammer” au indicat programul nuclear drept obiectivul atacurilor.

„Au plecat din Missouri și apoi, la ora unu dimineața, fără lună, în întuneric beznă, aceste mașini incredibile conduse de cei mai incredibili piloți din lume, au lansat fiecare bombă, au coborât direct pe jgheaburi aeriene în aceste, ăăă, fabrici de droguri, într-adevăr.

Asta făceau. Era vorba de arme nucleare și droguri. Se ocupau de droguri, dar se ocupau și de armele nucleare”, a declarat Trump.

Președintele american nu a precizat ce droguri ar fi fost produse în respectivele instalații și nici nu a prezentat elemente care să demonstreze că acestea aveau o astfel de funcție. Potrivit informațiilor publice disponibile, instalațiile de la Fordow, Natanz și Isfahan sunt asociate programului nuclear iranian.

Trump schimbă explicația pentru atacurile asupra Iranului

Declarația reprezintă o nouă formulare în discursul lui Trump despre Operațiunea „Midnight Hammer”, desfășurată în iunie 2025. Atacurile americane au vizat infrastructura nucleară iraniană, iar administrația de la Washington a prezentat misiunea drept o operațiune menită să distrugă sau să degradeze puternic programul nuclear al Teheranului.

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Trump a descris la miting amploarea operațiunii și a lăudat piloții și bombardierele americane implicate în misiune.

Noua referire la presupusele „fabrici de droguri” apare în contextul în care președintele american încearcă să explice din nou motivele care au stat la baza acțiunii militare împotriva Iranului.

Trump amenință Iranul cu noi lovituri

În paralel, Trump a lansat un nou avertisment la adresa Teheranului, după tentativa de deturnare a unui avion care zbura spre Israel.

Un copilot al unei aeronave FlyDubai a atacat căpitanul în timpul zborului și ar fi încercat să preia controlul avionului. Pasagerii și membrii echipajului au reușit să-l imobilizeze, iar aeronava a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită. La bord se aflau peste 180 de persoane. Ancheta privind motivul atacului și eventualele legături cu Iranul este în desfășurare.

Trump a afirmat că primele informații pe care le-a primit indică posibilitatea unei legături cu Iranul, însă nu a prezentat public dovezi care să confirme această acuzație.

Întrebat dacă Statele Unite vor riposta în cazul în care Teheranul va fi implicat în atac, Trump a răspuns: „Vor fi loviți foarte tare, nu vă faceți griji.”

Investigațiile sunt desfășurate de autorități din mai multe țări, iar până în prezent nu a fost stabilit public un motiv definitiv pentru acțiunea copilotului și nici o legătură confirmată cu Iranul.

Declarațiile lui Trump vin pe fondul tensiunilor persistente dintre Washington și Teheran, în condițiile în care președintele american a avertizat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea relua acțiunile militare împotriva Iranului dacă negocierile nu duc la rezultatele dorite.

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Editor : C.A.

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