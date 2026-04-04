Live TV

Donald Trump pariază pe Generaţia Z pentru a face guvernul SUA din nou „cool"

Data publicării:
Din articol
Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a angajat să reîmprospăteze forţa de muncă din administraţia publică, o iniţiativă care vizează atragerea profesioniştilor din Generaţia Z, cu scopul „de a face guvernul american din nou «cool»”, scrie sâmbătă EFE.

Totuşi, această schimbare coincide cu o scădere a popularităţii republicanului în rândul Generaţiei Z - cunoscuţi şi drept „Zoomers” sau „Centennials”, prima generaţie de „nativi digitali” autentici -, cei născuţi între sfârşitul anilor 1990 şi începutul anilor 2010, care s-au numărat printre cei mai fervenţi votanţi ai lui Trump la alegerile prezidenţiale din 2024, în special bărbaţii.

Potrivit lui Scott Kupor, directorul Biroului de Management al Personalului din SUA, doar 7% dintre angajaţii federali au sub 30 de ani, comparativ cu aproximativ 22% în alte sectoare economice.

Dacă acest decalaj persistă, „guvernul riscă să devină ultimul dintre dinozauri”, avertizează Kupor.

Sub acest pretext, administraţia Trump a lansat acum o iniţiativă care urmăreşte să conecteze absolvenţii recenţi şi tinerii profesionişti cu oferte de muncă cu normă întreagă în agenţiile federale, începând cu cinci domenii: finanţe, resurse umane, inginerie, management de proiect şi achiziţii publice.

Candidaţii vor fi selectaţi exclusiv „în funcţie de talentul demonstrat, nicidecum în funcţie de universitatea pe care au absolvit-o sau de numărul de ani de când lucrează într-un anumit post”, a explicat Kupor, care a botezat planul „Making Government Cool Again” („Să facem ca guvernul să fie cool din nou”).

Campania de angajare, însă, reprezintă un contrast izbitor cu iniţiativele de anul trecut, când Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) a insistat asupra unor reduceri masive de personal în aproape fiecare agenţie federală, notează EFE, citată de Agerpres.

În primele zile ale celui de-al doilea mandat, Trump l-a numit pe Elon Musk în fruntea DOGE, cu scopul de a reduce contractele şi personalul, stabilind o ţintă iniţială de 2 trilioane de dolari în reduceri bugetare federale - un obiectiv care, conform rapoartelor ulterioare, pare să nu fi fost atins.

Cert este că, între ianuarie 2025 şi ianuarie 2026, forţa de muncă federală a înregistrat o pierdere de 386.826 de angajaţi guvernamentali.

Trump se confruntă cu alegeri la jumătatea mandatului, în noiembrie, cu pierderi semnificative în rândul alegătorilor mai tineri, consideraţi în mod tradiţional un segment volatil, dar crucial în determinarea majorităţilor în Congres.

Conform ultimelor sondaje, Generaţia Z, nativii digitali care nu au trăit niciodată fără internet, a devenit unul dintre cele mai slabe puncte ale preşedintelui republican în perioada premergătoare alegerilor.

Un sondaj recent realizat de compania YouGov, pentru revista The Economist, plasează rata de dezaprobare a lui Trump în rândul cetăţenilor din Generaţia Z la aproximativ 67%, în timp ce doar unul din patru tineri aprobă administraţia şi politicile sale.

Este cel mai mic nivel de susţinere înregistrat în rândul tuturor grupelor de vârstă şi marchează un minim istoric pentru acest grup de când Trump s-a întors la Casa Albă în 2025.

În februarie anul trecut, sondaje similare arătau că tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani îi ofereau lui Trump o rată de aprobare de 52% şi că 42% dintre cei chestionaţi nu erau de acord cu preşedintele american.

Presa americană s-a făcut ecoul acestui diagnostic şi indică un declin susţinut al imaginii preşedintelui în rândul acestei grupe de vârstă, care în 2024 a devenit o componentă neaşteptat de semnificativă a bazei sale electorale.

Analistul-şef de date al CNN, Harry Enten, a descris Generaţia Z ca fiind un grup „extrem de volatil”.

În ciuda eforturilor lui Trump de a atrage Generaţia Z, cum ar fi includerea lor în administraţia sa, analiştii şi experţii sunt de acord că comportamentul acestor tineri alegători - care acum doi ani au contribuit la revenirea lui Trump, dar astăzi manifestă o respingere în creştere faţă de republican - va fi decisiv în definirea echilibrului de putere la Washington în a doua jumătate a mandatului prezidenţial. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
