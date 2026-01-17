Live TV

avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
Groenlanda este o insulă cu o importanță geostrategică uriașă și este bogată în resurse naturale. Colaj foto: Profimedia Images

Statele Unite impun tarife vamale de 10% mai multor țări europene care s-au situat de partea Groenlandei. Tarifele intră în vigoare de la 1 februarie și vor ajunge la 25 de procente de la 1 iunie. Anunțul a venit chiar de la Donald Trump, care a enumerat și statele respective: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. Tarifele vor rămâne până când se va ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei de către Statele Unite, spune liderul de la Casa Albă, citat de The Guardian.

Donald Trump a declarat că va impune tarife de 10% țărilor NATO - inclusiv Regatului Unit, Franței și Germaniei - care au trimis trupe în Groenlanda, în contextul amenințărilor SUA de a prelua controlul asupra insulei arctice.

Într-o postare pe Truth Social, el a spus: „Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda s-au deplasat în Groenlanda, în scopuri necunoscute”, adăugând: „Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Președintele SUA a declarat că vor fi impuse tarife vamale de 10% asupra tuturor mărfurilor exportate de aceste țări către Statele Unite începând cu 1 februarie, urmate de o rată de 25% începând cu 1 iunie.

„Aceste tarife vamale vor fi datorate și plătibile până la momentul încheierii unui acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, a adăugat el.

Trump și-a reiterat avertismentul că „China și Rusia vor Groenlanda”, spunând că „Danemarca nu poate face nimic în această privință”.

Groenlanda este slab populată, dar bogată în resurse, iar locația sa între America de Nord și Arctica o face bine plasată pentru sisteme de avertizare timpurie în caz de atacuri cu rachete și pentru monitorizarea navelor din regiune. O eventuală achiziție a teritoriului arctic ar putea costa SUA până la 700 de miliarde de dolari, dacă preluarea se materializează.

