Video Donald Trump a ajuns în Japonia, unde va discuta despre comerț și securitate cu premierul Sanae Takaichi, înaintea summitului cu Xi

Donald Trump. Foto. Leon Neal/ Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, se află în vizită oficială la Tokyo, unde s-a întâlnit cu împăratul Japoniei și cu noul prim-ministru ales, Sanae Takaichi. Călătoria sa în Asia este menită să asigure acorduri comerciale, investiții și creșterea cheltuielilor pentru apărare. Trump, aflat în cea mai lungă vizită a sa în străinătate de la preluarea mandatului, în ianuarie, a anunțat o serie de acorduri cu țările din Asia de Sud-Est și a supravegheat semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia, în timpul primei sale opriri în Malaezia. Călătoria sa se va încheia joi cu un summit cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, unde cele două mari economii ale lumii vor încerca să evite escaladarea războiului comercial, anunță Reuters.

În timp ce Trump a obținut deja o promisiune de investiții de 550 de miliarde de dolari din partea Japoniei în schimbul amânării aplicării tarifelor punitive la import, Takaichi speră să-l impresioneze și mai mult pe Trump cu promisiuni de achiziționare de camionete, soia și gaz din SUA.

„Tocmai am părăsit Malaezia, o țară minunată și foarte dinamică. Am semnat acorduri comerciale importante și acorduri privind pământurile rare, iar ieri, cel mai important, am semnat tratatul de pace între Thailanda și Cambodgia. FĂRĂ RĂZBOI! Milioane de vieți salvate”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social cu puțin înainte de plecare. „Este o mare onoare să fi realizat acest lucru. Acum, plec spre Japonia!!!”

Takaichi, care a devenit săptămâna trecută prima femeie premier a Japoniei, i-a spus lui Trump că întărirea alianței dintre cele două țări este „prioritatea sa principală”, în prima lor convorbire telefonică de sâmbătă.

Mii de polițiști au fost mobilizați în capitala Japoniei pentru sosirea lui Trump. Arestarea unui bărbat înarmat cu un cuțit în fața ambasadei SUA vineri și protestul anti-Trump planificat în centrul orașului Shinjuku au contribuit la creșterea tensiunii.

Secretarul pentru comerț Howard Lutnick și omologul său japonez Ryosei Akazawa, arhitecții acordului tarifar convenit în iulie, au avut luni un prânz de lucru. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent, care călătorește alături de Trump împreună cu secretarul de stat Marco Rubio, este de asemenea așteptat să se întâlnească pentru prima dată cu noul său omolog Satsuki Katayama.

Prima întâlnire a lui Trump în Japonia a fost cu împăratul Naruhito, la Palatul Imperial din centrul Tokyo.

Trump a fost primul lider străin care s-a întâlnit cu Naruhito, după ce acesta a urcat pe tron în 2019, continuând o linie imperială pe care unii o consideră cea mai veche monarhie ereditară din lume. Rolul lui Naruhito este însă pur simbolic, iar diplomația concretă va avea loc marți, cu Takaichi.

Takaichi a fost un aliat apropiat al premierului japonez asasinat Shinzo Abe, care a legat o prietenie cu Trump în timpul orelor petrecute pe terenul de golf în timpul primului său mandat, și se pare că a impresionat deja președintele SUA.

„Este minunată... o vom vedea foarte curând. Este foarte prietenoasă”, le-a declarat Trump reporterilor sâmbătă, după convorbirea telefonică. „A fost o aliată și prietenă foarte apropiată a prim-ministrului Abe, care, după cum știți, era unul dintre favoriții mei”.

Cei doi urmează să se întâlnească la Palatul Akasaka din apropiere, același loc în care Trump s-a întâlnit cu Abe în urmă șase ani.

Pe lângă promisiunile de investiții, se așteaptă ca Takaichi să-l asigure pe Trump că Tokyo este dispus să facă mai mult în domeniul securității, după ce vineri le-a spus parlamentarilor că va accelera cea mai mare consolidare a apărării Japoniei de la al Doilea Război Mondial încoace.

Japonia găzduiește cea mai mare concentrație de forțe americane din străinătate, iar Trump s-a plâns anterior că Tokyo nu cheltuiește suficient pentru apărarea insulelor sale împotriva unei Chinei tot mai agresive.

xi-jinping-donald-trump (2)
Președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

„Ar fi utilă o declarație privind colaborarea strânsă pentru a descuraja și a răspunde la încercările de a schimba status quo-ul din regiune prin forță sau coerciune”, a declarat Kevin Maher, expert în Japonia la NMV Consulting din Washington și fost diplomat american.

Deși Takaichi a declarat că va accelera un plan de creștere a cheltuielilor pentru apărare la 2% din PIB, ea ar putea avea dificultăți în a angaja Japonia la orice creșteri suplimentare solicitate de Trump, deoarece coaliția sa de guvernare nu deține majoritatea în Parlament.

Trump urmează să plece miercuri spre Gyeongju, unde va purta mai întâi discuții cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung. Cu toate acestea, este puțin probabil ca cei doi să finalizeze un acord comercial mult așteptat, a declarat consilierul lui Lee, Oh Hyun-joo.

Întâlnirea de joi cu Xi are loc după ce Washingtonul și Beijingul au majorat tarifele vamale aplicate reciproc exporturilor și au amenințat că vor opri comerțul cu minerale și tehnologii critice.

 Discuțiile dintre cele două părți pentru pregătirea întâlnirii s-au concentrat pe gestionarea dezacordurilor și pe îmbunătățiri modeste, înaintea vizitei lui Trump în China, care este preconizată să aibă loc la începutul anului viitor, arată Reuters.

