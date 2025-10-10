Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că va apăra „cu fermitate” Finlanda în cazul unui atac al Rusiei. Liderul de la Washington a făcut afirmațiile în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu președintele finlandez Alexander Stubb, anunță Kyiv Independent.

Președintele finlandez Alexander Stubb a discutat cu Trump diverse subiecte, printre care NATO, securitatea regională și perspectivele de pace în conflictele actuale.

„Da, aș face-o”, a răspuns Trump atunci când un reporter finlandez l-a întrebat dacă ar veni în apărarea Finlandei în cazul unui atac rusesc. „Sunt membri NATO, sunt oameni minunați, dar nu cred că se va întâmpla asta... Aveți o armată foarte puternică, una dintre cele mai bune. Și, cu siguranță, vom fi acolo să vă ajutăm”.

Atunci când a fost întrebat cum anume ar apăra Finlanda, Trump a răspuns: „cu fermitate”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că crede că eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina vor fi următorul obiectiv diplomatic major al lui Trump, după încetarea focului planificată între Israel și Gaza.

„Ucraina va fi următorul acord de pace al președintelui Donald Trump”, a spus Stubb, adăugând că „desigur, acesta trebuie să fie respectat și sunt sigur că așa va fi, deoarece toate motivele pentru acest lucru există”.

Cei doi lideri au anunțat, de asemenea, un plan comun al SUA și Finlandei de a construi 11 nave spărgătoare de gheață pentru a consolida securitatea națională în Arctica și pentru a contracara influența crescândă a Chinei și Rusiei.

Conform memorandumului, șantierele navale finlandeze vor construi patru dintre spărgătoarele de gheață, iar alte șapte nave vor fi construite în SUA cu ajutorul Finlandei.

Finlanda, un susținător ferm al Ucrainei, a aderat la NATO în 2023, ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Țara are o frontieră comună de 1.300 de kilometri cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali încă de la începutul războiului.

