Donald Trump pune în aplicare tarifele globale de 10%, după decizia Curții Supreme

Data publicării:
US President Donald Trump holds a press conference at the White House
Președintele SUA, Donald Trump, la conferința de presă ținută după aflarea deciziei Curții Supreme a SUA privind taxele vamale. Sursa: Profimedia

Noile tarife globale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare, marți, la nivelul de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat vineri o mare parte dintre taxele drastice la import propuse de administrația sa. La doar câteva ore după decizia instanței, președintele a semnat un decret care prevedea aplicarea noii taxe începând cu 24 februarie. Ulterior, Trump a amenințat că va majora tariful la 15%, însă până în prezent nu a fost emisă nicio directivă oficială în acest sens, anunță BBC.

Administrația aplică taxa în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974, care permite președintelui să impună taxa timp de 150 de zile fără aprobarea Congresului.

Ordonanța executivă preciza că taxa temporară la import era destinată „rezolvării problemelor fundamentale legate de plățile internaționale și continuării eforturilor administrației de a reechilibra relațiile comerciale în beneficiul lucrătorilor, fermierilor și producătorilor americani”.

Președintele a susținut că tarifele sunt necesare pentru a reduce deficitul comercial al Americii - suma cu care importurile depășesc exporturile. Dar deficitul a atins un nou maxim săptămâna trecută, crescând cu 2,1% față de 2024 și ajungând la aproximativ 1,2 trilioane de dolari, arată BBC.

Conform celor mai recente date oficiale, SUA au colectat deja cel puțin 130 de miliarde de dolari din tarife, în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) din 1977.

Trump a criticat dur decizia Curții Supreme, calificând-o drept „ridicolă, prost redactată și extrem de antiamericană”. Judecătorii de la cea mai înaltă instanță din SUA au constatat însă că președintele și-a depășit atribuțiile atunci când a introdus tarife globale radicale anul trecut, invocând IEEPA.

Luni, Trump a amenințat că va impune tarife mai mari țărilor care „neserioase” în legătură cu recentele acorduri comerciale, după decizia Curții Supreme. Avertismentul său a venit în contextul în care țările din întreaga lume au declarat că evaluează ce tarife și acorduri comerciale vor rămâne în vigoare după această decizie.

Marea Britanie a declarat că nu exclude luarea de măsuri reciproce în cazul în care SUA nu își respectă acordul tarifar cu Marea Britanie, dar a adăugat că „nimeni nu dorește un război comercial”.

Uniunea Europeană a declarat că va suspenda ratificarea acordului încheiat în vara acestui an.

India a declarat, de asemenea, că va amâna discuțiile programate anterior pentru finalizarea unui acord recent.

