Donald Trump pune „la zid” Iranul: câți ani îi va lua țării să se reconstruiască în viziunea președintelui SUA

Donald J Trump Signs Executive Order Launching National Fraud Task Force In Washington DC - 16 Mar 2026.
Donald Trump a estimat că Iranului i-ar trebui „zece ani” pentru a se reconstrui după ofensiva militară condusă de Statele Unite şi Israel. Preşedintele american a dat asigurări, la postul MSBNC, că răsturnarea regimului actual nu constituie obiectivul principal al operaţiunii.

„Dacă plecăm acum, le va lua zece ani să se reconstruiască. Dar dacă rămânem mai mult timp, nu îşi vor mai reveni niciodată”, a declarat el.

Interviul lui Trump cu Ruhle s-a axat în mare parte pe războiul cu Iranul. Totuși, el a abordat o gamă largă de subiecte, printre care NATO, războiul dintre Rusia și Ucraina, Cuba și turul doi al alegerilor pentru Senat din Texas, în care candidează un republican.

De asemenea, el a afirmat că lucrările de construcție la sala de bal a Casei Albe, pe care le coordonează, vor avea ca rezultat o încăpere rezistentă la drone, în care să poată avea loc ceremoniile de învestire.

„O numesc «protejată din exterior». Dacă o dronă o lovește, pur și simplu explodează și se face praf”, a spus Trump.

Pe de altă parte, armata americană poate „neutraliza” insula Kharg, un punct nevralgic pentru industria petrolieră iraniană, „oricând, dacă preşedintele Trump va da ordinul”, a afirmat, vineri, Anna Kelly, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, într-o declaraţie transmisă agenţiei AFP.

Ea a reacţionat la un articol publicat de Axios, potrivit căruia guvernul american ar lua în considerare ocuparea sau blocarea insulei, în timp ce mai multe mass-media americane anunţă desfăşurarea a mii de militari americani suplimentari în Orientul Mijlociu.

