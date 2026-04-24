Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, anunţă că urmează să intre în concediu de maternitate

Purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a anunţat vineri că se pregăteşte să intre în concediu de maternitate pentru a da naştere celui de-a doilea copil al său, informează AFP.

„Aceasta va fi cu siguranţă ultima mea conferinţă de presă pentru o vreme”, a spus Leavitt, o susţinătoare ferventă a preşedintelui Donald Trump, cu prilejul unei discuţii cu jurnaliştii la Casa Albă.

„După cum vedeţi, pot să nasc în orice moment. Ştiu că veţi fi pe mâini bune cu echipa mea de aici, de la Casa Albă, şi ştiu că aveţi cu toţii numărul personal al preşedintelui”, a glumit ea, ţinându-şi mâinile pe pântecul rotunjit.

Karoline Leavitt. Foto: Profimedia

Executivul american nu a desemnat un înlocuitor sau o înlocuitoare şi, potrivit presei, înalţi oficiali precum vicepreşedintele JD Vance ar putea ţine în locul ei conferinţe de presă ocazionale la Casa Albă.

Casa Albă nu a comunicat nici durata concediului de maternitate al purtătoarei de cuvânt, care este deja mama unui băiat născut în iulie 2024, notează AFP, citată de Agerpres.

Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, este cea mai tânără persoană numită vreodată secretar de presă la Casa Albă.

În vara lui 2024 şi-a reluat activitatea în echipa de campanie a lui Donald Trump la doar câteva zile după ce a dat naştere primului ei copil, o întoarcere grăbită de tentativa de asasinat căreia i-a căzut victimă candidatul republican pe 13 iulie 2024.

Este căsătorită cu Nicholas Riccio, un dezvoltator imobiliar.

Născută în New Hampshire (nord-est), este figura emblematică a ofensivei anti-media purtată de preşedintele republican şi specialistă în arta de a transforma întrebările dificile în diatribe împotriva presei sau a opoziţiei democrate.

Siguranţa de sine de care dă dovadă şi elogiile aduse acţiunilor preşedintelui nu au împiedicat însă scăderea cotei de încredere a lui Trump în ultimele luni.

