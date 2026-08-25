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Donald Trump reaprinde controversa: vaccinuri, autism și școlile americane în „alertă” pe tema genului

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump And Linda McMahon Attend Education Event At White House - 24 Aug 2026
Donald Trump Foto: Profimedia
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Din articol
Nicio dovadă a unei legături cu autismul Şi şcolile americane sunt în vizor

În cadrul unui eveniment dedicat începerii anului şcolar, care a avut loc luni, la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump le-a recomandat părinţilor să eşaloneze vaccinările administrate copiilor mici, afirmând că această măsură ar putea avea un „impact enorm” asupra autismului, fără a prezenta vreo dovadă, informează AFP.

În aceeaşi zi, el a pus şcolile publice americane „în alertă” cu privire la chestiunile legate de gen, în timp ce ministrul său al Educaţiei, Linda McMahon, a ameninţat că va retrage finanţările federale instituţiilor care, în opinia ei, ar supune copiii la „experimente radicale”.

Pe 10 august, Donald Trump semnase deja un decret menit să reducă numărul bolilor împotriva cărora se recomandă vaccinarea tuturor copiilor, notează News.ro.

Preşedintele american a vizat în special vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR sau MMR în limba engleză). El doreşte ca aceste trei vaccinuri să fie administrate separat, mai degrabă decât printr-o singură injecţie. Donald Trump a reafirmat luni că această separare ar putea avea un „impact enorm” asupra autismului.

Nicio dovadă a unei legături cu autismul

Această afirmaţie nu este însă susţinută de nicio dovadă ştiinţifică. Vaccinul ROR se numără printre cele mai studiate vaccinuri din lume, iar cercetările efectuate de câteva decenii nu au stabilit nicio legătură credibilă între administrarea acestuia şi autism. De asemenea, nu există dovezi că separarea celor trei componente ale vaccinului ar reduce riscul de autism.

Această politică survine în contextul în care ministrul Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru poziţiile sale critice faţă de vaccinuri, susţine, la rândul său, revizuirea calendarului de vaccinare american. De câteva săptămâni, experţii şi organizaţiile medicale denunţă afirmaţiile considerate înşelătoare privind siguranţa vaccinurilor şi presupusa lor legătură cu autismul.

Şi şcolile americane sunt în vizor

Donald Trump a atacat luni şi politicile legate de gen din instituţiile de învăţământ. El a afirmat că „fiecare şcoală publică” americană se află acum „în alertă” şi că o instituţie care i-ar spune unui copil că este „prizonierul unui corp care nu este al să” ar comite, în opinia sa, o formă de abuz.

Ministrul american al Educaţiei, Linda McMahon, a adoptat, la rândul ei, un ton mai dur. Ea a declarat că administraţia Trump colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru a se asigura că nicio instituţie de învăţământ nu poate lua decizii privind un copil fără acordul părinţilor.

Ea a precizat, în special, că şcolile care ar supune copiii la „experimente radicale”, excluzând în acelaşi timp părinţii, „şi-ar pierde finanţarea federală”.

Editor : B.E.

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