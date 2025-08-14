Donald Trump reduce standardele de mediu pentru lansările de rachete. Măsura îl avantajează pe fostul său colaborator, Elon Musk

Donald Trump a ordonat, miercuri, simplificarea procedurilor şi reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spaţial privat american să îşi sporească „semnificativ” lansările, o măsură care ar trebui să îl mulţumească pe fostul său aliat Elon Musk, arată The Guardian.

„Este politica Statelor Unite să îşi consolideze poziţia dominantă în spaţiu prin promovarea concurenţei pe piaţa lansărilor”, argumentează preşedintele american într-un nou ordin executiv.

În acest scop, republicanul cere administraţiei sale să elimine pe cât posibil obstacolele administrative din calea activităţilor spaţiale comerciale, pe care se bazează pentru a duce la bun sfârşit mai multe dintre proiectele sale.

Printre acestea se numără trimiterea de oameni pe Lună şi pe Marte şi construirea unui scut antirachetă cunoscut sub numele de „Domul de Aur”.

SpaceX, gigant pe piaţa americană

Anterior rezervat guvernelor, sectorul spaţial a fost deschis la începutul anilor 2000 actorilor privaţi, a căror importanţă a continuat să crească de atunci, în special în Statele Unite.

Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk domină în prezent piaţa mondială, cu peste 130 de lansări programate pentru 2024.

Acest număr ar trebui să continue să crească, conform liniilor directoare ale republicanului, care solicită o „creştere semnificativă a ritmului lansărilor comerciale şi a activităţilor spaţiale inovatoare” în SUA „până în 2030”.

Aceste măsuri aşteptate ar trebui să-l mulţumească pe proprietarul SpaceX, care, la fel ca preşedintele, este un susţinător al dereglementării în acest sector, dar cu care Donald Trump a avut neînțelegeri în ultima perioadă.

Elon Musk, care dezvoltă în prezent Starship, cea mai mare rachetă concepută vreodată pentru călătorii spre Lună şi Planeta Roşie, este un susţinător al asumării riscurilor şi se bazează pe lansarea mai multor prototipuri pentru a progresa, chiar dacă acestea explodează.

Această strategie a fost aspru criticată din punctul de vedere al mediului şi este nepopulară în rândul autorităţilor de reglementare.

„Această decizie iresponsabilă pune în pericol oamenii şi viaţa sălbatică, deoarece companiile private lansează rachete gigantice care adesea explodează şi fac ravagii în zonele înconjurătoare”, spune Jared Margolis, avocat la Centrul pentru Diversitate Biologică.

Editor : C.A.