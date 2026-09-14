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Donald Trump respinge avertismentele privind pericolele IA şi acuză că „forţe foarte negative” exagerează riscurile

Data publicării:
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a respins duminică apelurile pentru încetinirea dezvoltării inteligenţei artificiale, afirmând că unele dintre scenariile alarmante prezentate de criticii tehnologiei nu se vor produce şi că prioritatea sa este menţinerea avansului Statelor Unite în faţa Chinei, transmite Reuters.

„Suntem înaintea Chinei în AI. Suntem cea mai sofisticată ţară din lume şi, sincer, vreau să rămânem aşa, pentru că cine câştigă cursa AI, câştigă”, a declarat Trump în Irlanda. Întrebat dacă industria ar trebui încetinită sau reglementată mai strict, preşedintele a admis că pot exista măsuri de protecţie, dar a acuzat „forţe foarte negative” că aduc în discuţie lucruri care, în opinia sa, nu se vor întâmpla.

Declaraţiile vin în momentul în care dezbaterea privind siguranţa AI se intensifică în Statele Unite. Doi cercetători de la Anthropic au avertizat recent că dezvoltarea rapidă a tehnologiei ar putea conduce, într-un viitor nu foarte îndepărtat, chiar la extincţia omenirii. Administraţia Trump a adoptat însă în mare parte o poziţie favorabilă companiilor AI, în timp ce lideri ai industriei tehnologice au investit milioane de dolari în campania pentru alegerile legislative din noiembrie.

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Presiunile pentru încetinirea dezvoltării au crescut după ce CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a prezentat sâmbătă un plan în trei etape menit să ofere companiilor mai mult timp pentru gestionarea riscurilor modelelor avansate. Propunerea a primit rapid sprijinul lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI, şi al lui Elon Musk, care au susţinut necesitatea unui ritm mai prudent al dezvoltării AI.

Amodei a recunoscut însă că rivalitatea dintre SUA şi China reprezintă ”cea mai dificilă dilemă” pentru introducerea unei limite asupra vitezei de dezvoltare. Avantajele economice şi militare ale obţinerii supremaţiei în AI sunt atât de mari, a spus el, încât orice acord ar necesita mecanisme extrem de stricte pentru a verifica dacă cealaltă parte îl respectă, iar construirea unui asemenea sistem ar putea dura ani.

Jacob Coxon, fost cercetător la Anthropic care a demisionat şi a avertizat asupra riscurilor tehnologiei, susţine la rândul său că este necesară coordonarea internaţională. În lipsa acesteia, Statele Unite şi China riscă să continue aceeaşi cursă pentru dezvoltarea celor mai puternice modele AI, despre care Coxon avertizează că ar putea deveni la fel de periculoasă indiferent cine o câştigă.

Editor : Sebastian Eduard

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