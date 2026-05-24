Donald Trump ridică miza negocierilor cu Iranul: „Acordul depinde în totalitate de mine. Iar eu nu fac înțelegeri proaste"

Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump: „Nu ne vom grăbi. Timpul este de partea noastră” Trump: „Iranul nu poate obține arma nucleară” Iranul, din nou în centrul negocierilor nucleare

Președintele american Donald Trump a declarat că eventualul acord cu Iranul depinde exclusiv de decizia sa și susține că Washingtonul nu se va grăbi în negocieri. Liderul de la Casa Albă a anunțat că blocada navală impusă Iranului va rămâne în vigoare până la semnarea și certificarea unei înțelegeri, conform BBC.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că încheierea unui acord cu Iranul depinde „în totalitate” de el și a insistat că administrația sa nu va accepta o înțelegere dezavantajoasă. Într-un interviu telefonic acordat postului ABC News, Trump a afirmat că eventualele evoluții privind negocierile cu Teheranul vor fi pozitive.

„Faptul că se va ajunge sau nu la un acord depinde în totalitate de mine, iar dacă vor fi noutăți, acestea vor fi doar vești bune - eu nu fac acorduri proaste”, a spus liderul american.

Trump a refuzat să ofere detalii despre conținutul negocierilor, însă a precizat că discuțiile „se desfășoară într-o manieră ordonată și constructivă”.

Trump: „Nu ne vom grăbi. Timpul este de partea noastră”

Președintele american a declarat că le-a transmis reprezentanților SUA implicați în negocieri să nu se grăbească să finalizeze o înțelegere cu Iranul.

„Nu ne vom grăbi să încheiem un acord, deoarece timpul este de partea noastră”, a afirmat Trump.

Potrivit acestuia, blocada navală impusă de Statele Unite asupra Iranului va rămâne în vigoare până când un eventual acord va fi „certificat și semnat”.

„Ambele părți trebuie să-și ia timpul necesar și să facă lucrurile cum trebuie. Nu pot exista greșeli!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump: „Iranul nu poate obține arma nucleară”

Donald Trump a reiterat poziția Washingtonului privind programul nuclear iranian și a declarat că Iranul nu poate „dezvolta sau procura” arme nucleare.

Afirmația vine în contextul în care și secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis anterior un mesaj similar.

„Relația noastră cu Iranul devine una mult mai profesională și productivă”, a mai declarat Trump, sugerând că dialogul dintre cele două state s-a îmbunătățit în ultimele săptămâni.

Ulterior, Donald Trump a publicat pe Truth Social un text în care anunță că „una dintre cele mai proaste înțelegeri încheiate vreodată de țara noastră a fost Acordul nuclear cu Iranul, propus și semnat de Barack Hussein Obama și de amatorii de rând din administrația Obama. Acesta a reprezentat o cale directă către dezvoltarea unei arme nucleare de către Iran. Nu este cazul însă al acordului negociat în prezent cu Iranul de către administrația Trump - dimpotrivă, de fapt!”

„Negocierile se desfășoară într-o manieră ordonată și constructivă, iar eu i-am informat pe reprezentanții mei să nu se grăbească să încheie un acord, deoarece timpul este de partea noastră. Blocada va rămâne în vigoare până când se va ajunge la un acord, acesta va fi certificat și semnat. Ambele părți trebuie să-și ia timpul necesar și să facă lucrurile cum trebuie”, a adăugat Trump.

Președintele SUA a adăugat că „nu pot exista greșeli! Relația noastră cu Iranul devine una mult mai profesională și productivă. Ei trebuie să înțeleagă, totuși, că nu pot dezvolta sau procura o armă nucleară sau o bombă”.

Iranul, din nou în centrul negocierilor nucleare

Declarațiile lui Trump apar într-un context sensibil, în care dosarul nuclear iranian a redevenit una dintre principalele teme de securitate internațională.

Tensiunile dintre SUA și Iran s-au amplificat după ce, în primul său mandat, Trump a retras unilateral Washingtonul din acordul nuclear semnat în 2015, cunoscut drept Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Înțelegerea fusese negociată între Iran și marile puteri occidentale și prevedea limitarea programului nuclear iranian în schimbul ridicării unor sancțiuni economice, arată Sky News.

Administrația Trump a susținut atunci că acordul este insuficient și că nu împiedică pe termen lung dezvoltarea capacităților nucleare iraniene. După retragerea SUA, Washingtonul a reimpus sancțiuni severe împotriva Teheranului, iar Iranul a început treptat să se îndepărteze de restricțiile asumate prin acord.

În ultimii ani, diplomații occidentali au avertizat în repetate rânduri că Iranul și-a accelerat activitățile de îmbogățire a uraniului, apropiindu-se de praguri considerate sensibile pentru producerea materialului necesar unei arme nucleare - acuzații respinse constant de autoritățile iraniene, care susțin că programul lor are exclusiv scopuri civile.

Editor : C.A.

