Preşedintele american Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare lovituri pe teritoriul Venezuelei, transmite Reuters în contextul ştirilor despre posibilitatea ca Statele Unite să îşi intensifice campania antidrog din Caraibe.

SUA au concentrat în ultimele luni o forţă militară semnificativă în regiune - avioane de vânătoare, nave ale marinei militare şi mii de soldaţi. Prezenţa americană va creşte considerabil odată cu sosirea grupului de luptă al portavionului Gerald Ford.



Trump a afirmat public de mai multe ori în ultimele săptămâni că Statele Unite ar putea lovi obiective legate de droguri din Venezuela.



Întrebat însă de jurnalişti vineri, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, dacă este adevărat că ia în considerare atacuri pe teritoriul venezuelean, preşedintele a răspuns fără echivoc: „Nu”.



Forţele armate americane au lovit recent cel puţin 15 vase în Caraibe şi estul Pacificului şi au ucis astfel 62 de venezueleni, ecuadorieni şi columbieni; autorităţile de la Washington susţin că era vorba de traficanţi de droguri.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat, vineri, Statele Unite că „inventează un război” cu ţara sa și denunță desfăşurarea americană în Caraibe, care are ca scop oficial lupta împotriva traficului de droguri, notează AFP, potrivit Agerpres.

Editor : C.A.