Live TV

Video Donald Trump s-a decis: nu atacă terestru Venezuela. Armata SUA a lovit recent cel puţin 15 nave în Caraibe şi în estul Pacificului

Data publicării:
U.S. President Donald Trump departs Tokyo
Donald Trump. Sursa foto: REUTERS

Preşedintele american Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare lovituri pe teritoriul Venezuelei, transmite Reuters în contextul ştirilor despre posibilitatea ca Statele Unite să îşi intensifice campania antidrog din Caraibe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

SUA au concentrat în ultimele luni o forţă militară semnificativă în regiune - avioane de vânătoare, nave ale marinei militare şi mii de soldaţi. Prezenţa americană va creşte considerabil odată cu sosirea grupului de luptă al portavionului Gerald Ford.

Trump a afirmat public de mai multe ori în ultimele săptămâni că Statele Unite ar putea lovi obiective legate de droguri din Venezuela.

Întrebat însă de jurnalişti vineri, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, dacă este adevărat că ia în considerare atacuri pe teritoriul venezuelean, preşedintele a răspuns fără echivoc: Nu.

Forţele armate americane au lovit recent cel puţin 15 vase în Caraibe şi estul Pacificului şi au ucis astfel 62 de venezueleni, ecuadorieni şi columbieni; autorităţile de la Washington susţin că era vorba de traficanţi de droguri.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat, vineri, Statele Unite că „inventează un război” cu ţara sa și denunță desfăşurarea americană în Caraibe, care are ca scop oficial lupta împotriva traficului de droguri, notează AFP, potrivit Agerpres. 

Citește și Trump trimite portavionul Gerald R Ford în Venezuela, pentru lupta împotriva drogurilor. Europa rămâne fără sprijinul grupului naval

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
ciprian ciucu in studioul digi24
3
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
trupe sua romania mihail kogalniceanu
4
Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar trebui să ne...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
5
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din Rahova: un angajat...
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
Digi Sport
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe...
sorin grindeanu
Grindeanu vorbește la Timișoara despre Ceaușescu și faptul că i-a...
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
militar ucrainean cu o arma in maini
Arme din Canada au ajuns în posesia trupelor din Rusia, în ciuda...
Ultimele știri
Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv. Cine este noul director general pe Capitală
Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni
„Eram bolnav. Scăpat de sub control.” P. Diddy, dus într-o închisoare din New Jersey după condamnarea pentru abuzuri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ciupercă nuclerară explozie ilustrație
Ce pot obține Statele Unite dacă reiau testele cu arme nucleare
Halloween Casa Albă Donald Trump
Petrecerea de Halloween la Casa Albă. Unii invitați au venit deghizați în Donald și Melania Trump
trump asia
Ce au obținut țările din Asia după turneul lui Donald Trump
Șoigu amenință SUA după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Nu ne-am dori ca stabilitatea să se deterioreze”
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Gest rar al premierului britanic: Keir Starmer a plătit din fonduri proprii pentru a păstra un cadou de la Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Cum să transformi resturile de dovleac în îngrășământ natural, potrivit experților în grădinărit
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o...
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles