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Donald Trump s-a întâlnit cu consilierii pentru securitate națională. Ce a spus despre o decizie privind războiul cu Iranul

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Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Președintele american Donald Trump a declarat joi, după întâlnirea cu consilierii săi pentru securitate națională, că va decide în curând dacă va relua războiul total împotriva Iranului, acum că alegerile de la jumătatea mandatului s-au încheiat, relatează Axios.

Alegerile au fost considerate un moment de cotitură pentru Trump în ceea ce privește decizia de a declanșa sau nu un nou val de bombardamente pentru a încerca să pună capăt războiului.

Președintele SUA, cel puțin pentru moment, ia în considerare trei opțiuni: să lanseze noi atacuri, să continue să stranguleze economic regimul iranian sau să încheie un acord care să includă concesii semnificative față de iranieni.

Joi, Trump și principalii săi consilieri în materie de securitate națională s-au întâlnit pentru a discuta despre Iran pentru prima dată de la alegeri, în cadrul ședinței săptămânale de informare, au declarat doi oficiali americani.

„Acum vom lua o decizie”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval. „Vrem să mergem mai departe” cu atacurile pentru a ne asigura că programul nuclear al Iranului este anihilat și că „nu se va mai întâmpla niciodată?”, a adăugat el. „Aș prefera să nu distrug restul țării, dacă este posibil, dar poate că va trebui să o fac. Veți afla destul de curând”.

În timp ce Trump își cântărea următoarea mișcare, joi s-a înregistrat o intensă activitate diplomatică, incluzând numeroase convorbiri telefonice între ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și mediatorii regionali din Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Oman și Egipt.

Mediatorii din Qatar au continuat discuțiile cu partea iraniană și cu Casa Albă cu privire la un proiect de propunere care prevede ca cele două părți să întreprindă o serie de măsuri pe parcursul a două zile, în vederea consolidării încrederii reciproce în perspectiva unui acord mai amplu.

În prima zi, Statele Unite ar ridica blocada navală și ar debloca o parte din fondurile înghețate ale Iranului. În schimb, Iranul ar adresa o invitație oficială Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să trimită inspectori la instalațiile nucleare bombardate, în conformitate cu un acord încheiat la Cairo în urmă cu un an, au declarat surse regionale.

În a doua zi, Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide, după care negocierile privind programul nuclear ar fi reluate, concentrându-se asupra stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei — o figură-cheie în negocierile indirecte cu SUA — s-a întâlnit joi cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin. Întâlnirea a avut loc la câteva zile după o convorbire telefonică între Putin și Rezaei și după propunerile președintelui rus de a media între SUA și Iran.

Rezaei a declarat că i-a transmis lui Putin un mesaj din partea liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. El a adăugat că liderul de la Kremlin a subliniat că este dispus să încerce să contribuie la încheierea războiului.

„I-am spus domnului Putin că am prezentat americanilor șapte condiții în ceea ce privește diplomația și că, până când americanii nu vor îndeplini aceste șapte condiții, nici Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă, nici nu vor avea loc negocieri”, a declarat Rezaei după întâlnire.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) își finalizează pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare de amploare în Iran, deși nu a primit încă o nouă directivă de la Washington, a declarat un oficial american.

Un indiciu că SUA intenționează să lanseze noi atacuri ar putea fi sosirea unui al treilea grup de luptă al Marinei SUA, format dintr-un portavion, în Orientul Mijlociu.

Un oficial american a declarat că nava USS Theodore Roosevelt și grupul său de luptă vor petrece câteva zile în Singapore, începând de vineri, pentru o escală. Nava nu va ajunge în zona de responsabilitate a CENTCOM înainte de jumătatea lunii noiembrie.

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Editor : A.M.G.

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