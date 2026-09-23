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Donald Trump s-a întâlnit cu Delcy Rodriguez pentru prima dată de la capturarea lui Maduro: „Venezuela și SUA au o relație istorică”

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Delcy Rodriguez - Donald Trump
Delcy Rodriguez (stânga) și Donald Trump. Foto: X/Delcy Rodriguez
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Președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit marți seara cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, în marja Adunării Generale a ONU, aceasta fiind prima lor întrevedere de când forțele americane l-au capturat pe fostul președinte Nicolas Maduro în cadrul unui raid desfășurat în ianuarie, relatează Reuters.

Întâlnirea informală, care a avut loc în cadrul unei recepții organizate de Trump, s-a desfășurat cu ocazia primei vizite a lui Rodriguez în SUA de la preluarea mandatului. Ea urmează să țină un discurs în fața Adunării Generale miercuri după-amiază.

Delegația venezueleană, din care fac parte vicepreședintele pentru economie, ministrul petrolului și reprezentanți ai companiei petroliere de stat PDVSA, își propune să prezinte țara ca fiind „atractivă pentru investiții”, au declarat pentru Reuters două persoane apropiate delegației.

Rodriguez a calificat întâlnirea drept un pas istoric către consolidarea relațiilor cu SUA în domeniile energiei, mineritului și securității.

„Venezuela și Statele Unite au o relație istorică pe care, în această nouă etapă, suntem chemați să o gestionăm prin dialog”, a declarat ea pe aplicația de mesagerie Telegram, după discuții.

Administrația sa va ⁠urmări o politică diplomatică orientată spre „rezultate concrete și beneficii colective” pentru venezueleni, a adăugat ea.

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Un oficial al Casei Albe a declarat că la întâlnirea lui Rodriguez cu președintele Trump au participat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles și Stephen Miller, asistentul președintelui și șef adjunct de cabinet pentru politici.

Trump a stabilit o relație de colaborare cu Rodriguez, care a ocupat funcția de vicepreședinte al lui Maduro. Însă criticii susțin că Washingtonul a marginalizat opoziția condusă de Maria Corina Machado, renunțând la cererile privind organizarea unor alegeri libere în favoarea unor acorduri petroliere și de investiții cu guvernul interimar.

Machado, care se află în exil de la sfârșitul anului trecut, a încercat de trei ori, fără succes, să se întoarcă în Venezuela pe mare și pe calea aerului în ultimele ore, au declarat marți echipa sa și mass-media.

Un grup restrâns de venezueleni a organizat o manifestație la New York, cerând organizarea de alegeri.

În discursul său adresat Adunării Generale, Trump l-a numit pe Maduro „dictator fără de lege”, a afirmat că sute de prizonieri politici au fost eliberați de la capturarea acestuia și a prezentat raidul ca dovadă că SUA își vor proteja interesele în emisfera vestică.

„Prada îi revine învingătorului”, a spus el, calificând acordul petrolier semnat de administrația sa cu Caracas luna trecută drept „probabil cel mai mare acord încheiat vreodată”. Liderul american a declarat că dorește ca investiții în valoare de 100 de miliarde de dolari să fie direcționate către industria petrolieră din Venezuela.

Rodriguez a sosit luni la New York împreună cu delegația care a purtat discuții pe teme legate de energie, minerit și datorie cu oficiali americani, instituții financiare multilaterale și companii, au declarat surse.

Directorul Băncii Interamericane de Dezvoltare depune eforturi pentru a obține aprobarea unui împrumut de 2,5 miliarde de dolari pentru Venezuela, dar s-a confruntat cu rezistență din partea unor membri ai consiliului de administrație al instituției.

Peste 50 de protestatari care fluturau steaguri venezuelene și purtau pancarte cu mesajele „Fără vot, fără petrol” și „Față nouă, același regim” s-au adunat marți dimineață în fața sediului ONU pentru a protesta împotriva prezenței lui Rodriguez.

Mulți au spus că își doresc ca Trump să facă presiuni pentru organizarea unor alegeri libere în țară.

Au cântat imnul național al Venezuelei și au scandat „Delcy, îți jur, o să ajungi în Brooklyn împreună cu Maduro”, făcând referire la închisoarea federală din Brooklyn, situată chiar peste East River, vizavi de sediul ONU, unde predecesorul ei este deținut în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic de droguri.

„Pe de o parte, este scandalos să vezi cum o parte a regimului se întâlnește cu autoritățile actualului guvern al acestei țări, dar, în același timp, nu există nicio îndoială că, datorită acestui guvern, astăzi suntem cu un pas mai aproape de libertate”, a declarat Miguel Eduardo Martinez, un manager de social media în vârstă de 34 de ani, care s-a mutat din Caracas în 2017.

Cesar Coello, care ținea în mână o pancartă cu Rodriguez într-o salopetă portocalie, a declarat: „Delcy Rodriguez nu s-a născut pe 3 ianuarie 2026. Delcy Rodriguez face parte din dictatura chavistă de mai bine de 20 de ani. Ea a fost complice”.

Se făcea referire la „chavism”, mișcarea politică fondată de președintele venezuelean Hugo Chavez.

Coello a declarat că speră ca Trump și Rodriguez să discute despre organizarea unor alegeri în curând.

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Editor : A.M.G.

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