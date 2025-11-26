Live TV

Sănătatea președintelui SUA, pusă din nou în discuție, de NY Times. Trump: „O jurnalistă urâtă, deopotrivă în interior și exterior”

donald trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Ce scrie articolul din NY Times Semne de întrebare

Preşedintele american Donald Trump a susţinut miercuri că are în continuare o stare bună de sănătate şi că nu şi-a pierdut energia, reacţionând astfel faţă de un articol „defăimător” în care o jurnalistă „urâtă” a „fiţuicii ieftine” New York Times încearcă să convingă printr-o analiză a apariţiilor sale fizice că ar avea probleme de natură medicală, potrivit agenţiilor AFP şi EFE.

„Demenţii stângii radicale ai New York Times, care în curând se va închide, au publicat un articol defăimător despre mine afirmând că probabil îmi pierd energia, în pofida faptelor care demonstrează exact contrariul”, a scris Trump pe reţeaua de socializare Truth Social.

„Această FIŢUICĂ ieftină este cu adevărat un DUŞMAN AL POPORULUI. Katie Rogers (...) este o jurnalistă de mâna a doua, urâtă deopotrivă în interior şi în exterior”, a adăugat preşedintele, menţionând-o pe autoarea acelui articol.

Ce scrie articolul din NY Times

Aceasta din urmă, în articolul publicat marţi, scrie că numărul apariţiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din 20 ianuarie şi 25 noiembrie a scăzut cu procentul exact de 39% faţă de perioada similară a primului său mandat. De asemenea, ziua de lucru a lui Trump începe mai târziu şi el face mai puţine deplasări în interiorul SUA, mai remarcă ea în încercarea de a demonstra că preşedintele, care anul viitor va împlini 80 de ani, ar avea probleme mai serioase de sănătate.

După reacţia preşedintelui, New York Times i-a luat apărarea jurnalistei sale, despre care a scris că „demonstrează într-un mod exemplar cum o presă liberă şi independentă ajută americanii să înţeleagă mai bine guvernul şi pe cei care îi conduc”.

Cel mai vârstnic preşedinte al SUA la momentul inaugurării, republicanul Donald Trump încearcă să scoată în evidenţă vitalitatea sa pentru a se deosebi de predecesorul său democrat, Joe Biden, al cărui declin cognitiv devenea tot mai clar spre sfârşitul mandatului şi evita contactele cu presa, iar, potrivit lui Trump, ajunsese să folosească sistematic semnătura automată (autopen) în documentele oficiale.

Semne de întrebare

Totuşi, şi în ce-l priveşte pe Trump au început să apară semne de întrebare legate de sănătatea sa, după ce a fost văzut în public cu gleznele umflate şi cu o vânătaie pe dosul palmei pe care încercase să o ascundă folosind un fond de ten cu o nuanţă nepotrivită culorii pielii sale. De asemenea, la eveniment recent în Biroul Oval el a părut că era aproape să aţipească.

Casa Albă a anunţat oficial în luna iulie că Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune frecventă la persoanele în vârstă, dar a susţinut la momentul respectiv că are o „stare de sănătate excelentă”, la fel afirmând şi el acum în mesajul despre acel articol. „Va veni o zi când nu voi mai avea energie, tuturor li se întâmplă, dar cu un examen fizic complet şi un test cognitiv complet (pe care l-am trecut cu un rezultat excelent) efectuate recent, cu siguranţă că nu este momentul”, a asigurat Trump, care a efectuat recent şi un examen RMN, fără a preciza motivul.

 

