Live TV

Donald Trump se află în fața unei decizii importante privind războiul cu Iranul: „Vreau să intervin și să-i distrug sau nu?”

Data publicării:
donald trump profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că se apropie de un moment decisiv în războiul cu Iranul, în ceea ce privește decizia de a relua atacurile la scară largă în încercarea de a pune capăt conflictului.

„Am de luat o decizie importantă. Vreau să intervin și să-i distrug [pe cei din regimul iranian] sau nu? E o decizie importantă. S-ar putea întâmpla orice cu mine”.

Deși Trump a mai făcut amenințări similare și în trecut, declarațiile sale vin înaintea unei întâlniri programate marți cu liderii a șase țări din Golf, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Întâlnirea ar putea determina următoarea etapă a războiului, inclusiv dacă se va face o nouă încercare pe cale diplomatică sau dacă se vor intensifica acțiunile militare. Dacă liderul de la Casa Albă dorește să reia operațiunile militare de amploare, ar avea nevoie de sprijinul aliaților săi din regiune.

Președintele american a afirmat de mai multe ori în ultimele zile că războiul se va încheia în curând. Unii oficiali americani avertizează că acest conflict a ajuns într-un impas nesustenabil, o situație de „nici război, nici pace”, și consideră că Trump ar putea relua operațiunile militare de amploare după alegerile de la jumătatea mandatului, dacă până atunci nu se va ajunge la un acord.

Trump a precizat în cadrul interviului că dorește să profite de reuniunea de la ONU pentru a afla direct de la aliații regionali care vor fi următorii pași în război.

„Vreau să aflu unde sunt și ce mai fac. Am avut mare grijă de ei”, a spus Trump.

Țările participante sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman.

Liderul american a refuzat să precizeze dacă va decide asupra direcției de urmat înainte sau după alegerile de la jumătatea mandatului.

La începutul lunii august, Trump a amânat reluarea operațiunilor militare majore după ce Arabia Saudită și Qatarul și-au exprimat îngrijorarea că Iranul ar putea bombarda instalațiile petroliere și de gaze ale Arabiei Saudite ca represalii.

De atunci, Trump a adoptat o abordare „discretă”: a suspendat negocierile cu Iranul, a lansat o nouă campanie de sancțiuni economice, a continuat blocada navală asupra porturilor iraniene și a concentrat eforturile armatei americane asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz și asupra creșterii fluxului de petrol către piața energetică mondială.

Armata SUA a intensificat semnificativ tranzitul navelor cu petrol și gaze prin strâmtoare. Totuși, traficul se situează încă sub nivelurile dinainte de război, iar prețurile petrolului rămân ridicate.

Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au ordonat armatei să mențină nivelul actual al forțelor în Orientul Mijlociu până la sfârșitul anului, afirmă oficialii americani, pentru a rămâne pregătiți pentru o eventuală revenire la operațiuni de luptă pe scară largă.

Oficialii afirmă că Trump trebuie să ia în curând o decizie cu privire la calea de urmat, în parte deoarece armata SUA nu mai poate rămâne mult timp în starea actuală de așteptare. „La un moment dat, trebuie să te hotărăști care este obiectivul final”, a declarat unul dintre oficiali.

Trump a declarat pentru Axios că este foarte mulțumit de faptul că blocada navală a împiedicat Iranul să-și exporte petrolul. „Nicio navă nu a mai ajuns în Iran de când am început. Au încercat, iar noi le-am aruncat în aer”, a spus el.

Președintele american a adăugat că Iranul se află în contact direct cu SUA și a afirmat că iranienii doresc în continuare să ajungă la un acord.

De asemenea, Casa Albă lucrează la o strategie postbelică care prevede un efort regional de a ține sub control Iranul, în paralel cu extinderea normalizării relațiilor dintre Israel și vecinii săi.

Deși planul se află încă în primele etape de elaborare, acesta are rolul de a orienta abordarea Statelor Unite în Orientul Mijlociu după încheierea războiului cu Iranul și în ultimii doi ani ai mandatului lui Trump. Două evenimente majore planează asupra procesului de planificare: alegerile din Israel din 27 octombrie și alegerile intermediare din SUA din noiembrie.

Când a fost întrebat dacă se va întâlni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la New York săptămâna viitoare, Trump a răspuns: „S-ar putea”.

Citește și:

„Cel mai îngrozitor moment”: Dezvăluirile ofițerului american salvat din deșert la 50 de ore după ce avionul său a fost doborât în Iran

Cum au reușit extremiștii iranieni să se impună și să saboteze acordul de pace cu SUA. „Războiul a intrat în faza de escaladare”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
JD Vance
4
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Digi Sport
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
SUA își reevaluează prezența militară în Europa: „Unele țări vor pica testul”. NATO se pregătește pentru un nou echilibru de putere
donald trump Mohammed bin Salman
Democrații din Camera Reprezentanților a SUA încearcă să blocheze acordul nuclear al lui Donald Trump cu Arabia Saudită
Mideast Wars Yemen
Miză majoră pentru China. Cum încearcă Beijingul să influențeze Iranul, după atacurile houthi în jurul strâmtorii Bab el-Mandeb
profimedia-1079776785
O anchetă ONU arată că Statele Unite au comis crime de război în Iran. Ce atacuri au analizat experții
Donald Trump.
Uniunea Europeană răspunde la amenințările lui Trump: „Parteneriatul cu Canada nu e îndreptat împotriva nimănui”
Recomandările redacţiei
cv1
Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu...
xxxx
George Simion vede interese străine în desemnarea premierului și...
nicusor dan la manastirea dragomirna
Nicușor Dan a mers la mănăstirea Dragomirna, după desemnarea ca...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fritz respinge speculațiile că el i-a zis președintelui „România e...
Ultimele știri
Încă patru instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei, arestați pentru 30 de zile. Unul a primit arest miercuri
S-a întâlnit George Simion cu Nicușor Dan înainte de votul pentru Guvernul Veștea? „El spune că nu ne-am întâlnit. Aveți încredere”
Grindeanu, după nominalizarea lui Mureșan: Pare că l-au propus ca să-l facă de râs, nu pot vota cu cineva care a trădat România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când...
Adevărul
După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria...
Playtech
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Guvernul României bagă 113.000.000€ într-un ”OZN”: ”Durata maximă a lucrărilor este de 48 de luni”
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”