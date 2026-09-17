Donald Trump se află în fața unei decizii importante privind războiul cu Iranul: „Vreau să intervin și să-i distrug sau nu?”

Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că se apropie de un moment decisiv în războiul cu Iranul, în ceea ce privește decizia de a relua atacurile la scară largă în încercarea de a pune capăt conflictului.

„Am de luat o decizie importantă. Vreau să intervin și să-i distrug [pe cei din regimul iranian] sau nu? E o decizie importantă. S-ar putea întâmpla orice cu mine”.

Deși Trump a mai făcut amenințări similare și în trecut, declarațiile sale vin înaintea unei întâlniri programate marți cu liderii a șase țări din Golf, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Întâlnirea ar putea determina următoarea etapă a războiului, inclusiv dacă se va face o nouă încercare pe cale diplomatică sau dacă se vor intensifica acțiunile militare. Dacă liderul de la Casa Albă dorește să reia operațiunile militare de amploare, ar avea nevoie de sprijinul aliaților săi din regiune.

Președintele american a afirmat de mai multe ori în ultimele zile că războiul se va încheia în curând. Unii oficiali americani avertizează că acest conflict a ajuns într-un impas nesustenabil, o situație de „nici război, nici pace”, și consideră că Trump ar putea relua operațiunile militare de amploare după alegerile de la jumătatea mandatului, dacă până atunci nu se va ajunge la un acord.

Trump a precizat în cadrul interviului că dorește să profite de reuniunea de la ONU pentru a afla direct de la aliații regionali care vor fi următorii pași în război.

„Vreau să aflu unde sunt și ce mai fac. Am avut mare grijă de ei”, a spus Trump.

Țările participante sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman.

Liderul american a refuzat să precizeze dacă va decide asupra direcției de urmat înainte sau după alegerile de la jumătatea mandatului.

La începutul lunii august, Trump a amânat reluarea operațiunilor militare majore după ce Arabia Saudită și Qatarul și-au exprimat îngrijorarea că Iranul ar putea bombarda instalațiile petroliere și de gaze ale Arabiei Saudite ca represalii.

De atunci, Trump a adoptat o abordare „discretă”: a suspendat negocierile cu Iranul, a lansat o nouă campanie de sancțiuni economice, a continuat blocada navală asupra porturilor iraniene și a concentrat eforturile armatei americane asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz și asupra creșterii fluxului de petrol către piața energetică mondială.

Armata SUA a intensificat semnificativ tranzitul navelor cu petrol și gaze prin strâmtoare. Totuși, traficul se situează încă sub nivelurile dinainte de război, iar prețurile petrolului rămân ridicate.

Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au ordonat armatei să mențină nivelul actual al forțelor în Orientul Mijlociu până la sfârșitul anului, afirmă oficialii americani, pentru a rămâne pregătiți pentru o eventuală revenire la operațiuni de luptă pe scară largă.

Oficialii afirmă că Trump trebuie să ia în curând o decizie cu privire la calea de urmat, în parte deoarece armata SUA nu mai poate rămâne mult timp în starea actuală de așteptare. „La un moment dat, trebuie să te hotărăști care este obiectivul final”, a declarat unul dintre oficiali.

Trump a declarat pentru Axios că este foarte mulțumit de faptul că blocada navală a împiedicat Iranul să-și exporte petrolul. „Nicio navă nu a mai ajuns în Iran de când am început. Au încercat, iar noi le-am aruncat în aer”, a spus el.

Președintele american a adăugat că Iranul se află în contact direct cu SUA și a afirmat că iranienii doresc în continuare să ajungă la un acord.

De asemenea, Casa Albă lucrează la o strategie postbelică care prevede un efort regional de a ține sub control Iranul, în paralel cu extinderea normalizării relațiilor dintre Israel și vecinii săi.

Deși planul se află încă în primele etape de elaborare, acesta are rolul de a orienta abordarea Statelor Unite în Orientul Mijlociu după încheierea războiului cu Iranul și în ultimii doi ani ai mandatului lui Trump. Două evenimente majore planează asupra procesului de planificare: alegerile din Israel din 27 octombrie și alegerile intermediare din SUA din noiembrie.

Când a fost întrebat dacă se va întâlni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la New York săptămâna viitoare, Trump a răspuns: „S-ar putea”.

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Editor : A.M.G.