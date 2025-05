Donald Trump vrea să dea în judecată New York Times. Președintele SUA acuză publicația de interferență în alegeri

Preşedintele american Donald Trump anunţă că Guvernul său ia în calcul posibilitatea de a da în judecată prestigiosul cotidian The New York Times, pe care-l acuză de „amestec, inclusiv în alegeri”, relatează CNN. „Times ar trebui să dea socoteală pentru comportamentul potenţial ilegal”, a scris liderul de la Washington, miercuri, pe reţeua sa Truth Social.

Acesta este ultimul dintr-o serie de atacuri împotriva presei ale lui Donald Trump, de la întoarcerea la Casa Albă, în luna ianuarie. Președintele american i-a catalogat, în repetate rânduri, pe jurnaliști drept „inamici ai poporului”.

La începutul săptămânii, miliardarul a atacat mai multe publicaţii americane de prestigiu - The New York Times, The Washington Post sau ABC News -, după ce acestea au publicat sondaje care arată că rata popularității sale a scăzut puternic.

El le acuză ca ar fi „bolnave” şi susține că ar trebui să fie anchetate pentru „fraudă electorală”.

„Aceștia sunt nişte criminali pesimişti, care se scuză la abonaţii şi cititorii lor atunci când câştig eu alegerile cu cifre solide, mult mai solide decât arătau sondajele lor. Astfel, pierd multă credibilitate şi ulterior continuă să trişeze şi să mintă”, a scris în mesajul său de pe rețeaua Truth Social președintele american.

În februarie, Casa Albă a restrâns puternic accesul la conferințe pentru agenţia americane de presă The Associated Press, din cauză că aceasta nu a adoptat denumirea de „Golful Americii”, decretată de către Donald Trump în locul denumirii de „Golful Mexic”, o decizie pe care agenţia a atacat-o în justiţie.

Totodată, finanţarea federală a posturilor publice de radio NPR şi de televiziune PBS este în pericol, anunță presa americana.

Editor : C.A.