Cele mai recente date semnalează probleme pentru republicani la alegerile de la jumătatea mandatului din acest an, având în vedere ratingul scăzut de aprobare al președintelui Donald Trump în multe dintre circumscripțiile lor, pe fondul războiului nepopular pe care îl poartă împotriva Iranului.

Ce spune tradiția

În mod tradițional, alegerile de la jumătatea mandatului se soldează cu pierderi pentru partidul politic al președintelui aflat în funcție. Numărul de locuri pierdute depinde adesea de cât de popular este președintele — și, având în vedere că aprobarea lui Trump a atins noi minime în al doilea mandat al său, lucrurile nu arată bine pentru republicani, scrie Trouthout.

Noul sondaj, realizat de sociologul G. Elliot Morris și publicat pe site-ul său, Strength in Numbers, utilizează un model de regresie pe mai multe niveluri și post-stratificare, care, potrivit acestuia, combină „datele sondajului cu datele demografice oficiale ale recensământului și rezultatele alegerilor pentru a produce estimări ale popularității lui Trump în rândul alegătorilor înregistrați la nivel hiperlocal”.

Ce spun cifrele

Potrivit lui Morris, în prezent există 135 de locuri în Congres — 104 în Camera Reprezentanților și 31 în Senat — deținute de republicani în circumscripții în care ratingul de aprobare al lui Trump este sub 50%.

Multe dintre aceste locuri ar putea fi în mare pericol pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului. Într-adevăr, 48 dintre aceste locuri se află în jurisdicții în care ratingul de aprobare al lui Trump este de 40% sau mai mic, iar dintre acestea, 21 se află în circumscripții în care ratingul de aprobare al lui Trump este de 35% sau mai mic.

Pentru a pune acest lucru în perspectivă, actuala majoritate republicană din Camera Reprezentanților este de 217 republicani față de 214 democrați — ceea ce înseamnă că o schimbare de doar două locuri ar putea duce la preluarea controlului asupra acestei camere a Congresului de către democrați. O schimbare de patru locuri în Senat ar schimba controlul acolo.

Conform raportului lui Morris, cifrele scăzute din sondaje pentru republicani se datorează în mare parte războiului comun SUA-Israel împotriva Iranului pe care administrația Trump l-a promovat în ultima lună.

Republicanii au de ales

„Întrebarea pe care politicienii republicani ar trebui să și-o pună în lumina acestor date este: Vreți să câștigați realegerea sau vreți să continuați să vă susțineți liderul de partid care amenință să «pună capăt civilizației» într-un război de peste mări nepopular, fără succes și inutil?” a scris Morris în postarea sa recentă, referindu-se la postarea lui Trump de luni de pe Truth Social. „Pentru că aceste date sugerează că nu le puteți face pe amândouă.”

Alte cifre, alte sondaje

Deși decizia președintelui de a începe un război ilegal cu Iranul este profund nepopulară, Trump se confruntă cu rate de dezaprobare pe o multitudine de subiecte, nu doar pe acesta. Un sondaj recent realizat de Economist/YouGov și publicat săptămâna aceasta arată că 56% dintre americani dezaprobă performanța sa în ceea ce privește locurile de muncă și economia, în timp ce 64% dezaprobă modul în care a gestionat inflația și prețul bunurilor de consum. Între timp, un sondaj recent realizat de Universitatea Quinnipiac arată că 59% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează politica externă în general.

Rata de dezaprobare a lui Trump cu privire la aceste și alte probleme ar putea duce la câștiguri pentru democrați în noiembrie. Mai multe sondaje recente sugerează că, la data de 7 aprilie, democrații conduc în fața republicanilor cu 5,8 puncte la nivel național când vine vorba de cine preferă alegătorii să conducă Congresul după alegerile de la jumătatea mandatului din acest an.

Interpretări

Deși aceste cifre s-ar putea schimba de acum până în ziua alegerilor din 2026, peste doar șapte luni, sondajele anterioare din anii cu alegeri de la jumătatea mandatului, efectuate în această perioadă a anului, au fost, în general, un bun indicator al celui care va câștiga controlul asupra Congresului. În 2022, de exemplu, conform datelor agregate de la RealClearPolling.com, la 7 aprilie a acelui an, se preconiza că republicanii vor câștiga alegerile de la jumătatea mandatului cu o diferență de 3,4% la nivel național, iar în final au câștigat cu 2,8%. La alegerile de la jumătatea mandatului din 2018, pe 7 aprilie, se preconiza că democrații vor câștiga cu 7,5%, iar în final au câștigat la nivel național cu 8,4%.

Victoriile electorale recente ale democraților ar putea, de asemenea, să semnaleze probleme pentru republicani. De exemplu, într-o cursă pentru Curtea Supremă de Justiție din Wisconsin — un stat în care Trump a câștigat la limită, cu aproximativ 1%, împotriva candidatei democrate Kamala Harris — judecătorul liberal Chris Taylor a câștigat în general cu peste 20 de puncte împotriva adversarului său conservator.

Democrații au pierdut un loc vacant într-o alegere specială pentru ocuparea locului fostei congresmene Marjorie Taylor Greene în Georgia, pe 7 aprilie. Dar, în timp ce Trump a câștigat acel district cu 37 de puncte în 2024, candidatul republican a câștigat săptămâna aceasta cu doar 12 puncte — o schimbare de 25 de puncte în favoarea democraților în acea cursă.

Deși aceste victorii și mult alte victorii pozitive ale democraților din ultimul an și jumătate au sugerat că partidul ar putea avea rezultate bune la alegerile de la jumătatea mandatului, datele sondajelor sugerează, de asemenea, că nici alegătorii nu sunt prea mulțumiți de democrați în general.

Conform unui sondaj YouGov de la sfârșitul lunii martie, doar 36,1% dintre americani aveau o părere pozitivă despre democrații din Congres, în timp ce 57,8% îi vedeau în mod nefavorabil. Aceste date sugerează că, deși democrații par să fie într-o poziție favorabilă pentru a prelua controlul asupra Congresului în toamnă, diferența dintre un „val albastru” și o victorie cu majoritate simplă ar putea impune partidului să analizeze mai atent ce anume doresc de fapt alegătorii de la legislatori, dincolo de simplul fapt de a nu fi Trump.

