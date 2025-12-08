Donald Trump se opune acordului prin care NETFLIX vrea să cumpere Warner Brothers: „Ar putea fi o problemă”

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tranzacția în valoare de 72 de miliarde de dolari (54 de miliarde de lire sterline) pe care Netflix intenționează să o încheie pentru achiziționarea studioului de film Warner Brothers Discovery și a popularelor rețele de streaming HBO.

Duminică, la un eveniment organizat la Washington DC, el a declarat că Netflix deține o „cotă de piață importantă” și că dimensiunea combinată a celor două companii „ar putea constitui o problemă”.

Vineri, cele două companii au anunțat că au ajuns la un acord pentru a aduce francizele Warner Brothers, precum Harry Potter și Game of Thrones, pe Netflix, creând astfel un nou gigant media.

Tranzacția planificată, care a stârnit îngrijorări în rândul unor reprezentanți ai industriei, nu a fost încă aprobată de autoritățile din domeniul concurenței. BBC a contactat Warner Bros, Netflix și Casa Albă pentru a obține comentarii.

Lansată în 1997 ca o afacere de închiriere de DVD-uri prin poștă, Netflix a crescut până a devenit cel mai mare serviciu de streaming pe bază de abonament din lume. Acordul, cel mai mare din industria cinematografică din ultimii ani, i-ar consolida poziția de lider.

Conform acordului, mai multe francize globale de divertisment, precum Looney Tunes, The Matrix și Lord of the Rings, ar trece la Netflix.

Se preconizează că tranzacția va fi finalizată după ce Warner Bros își va diviza activitatea în a doua jumătate a anului 2026.

Divizia de concurență a Departamentului de Justiție al SUA, care supraveghează fuziunile majore, ar putea susține că acordul încalcă legea dacă afacerile combinate reprezintă o parte prea mare din piața de streaming.

La un eveniment organizat la Centrul John F. Kennedy din capitala SUA, Trump a declarat că Netflix are o „cotă de piață foarte mare”, care „ar crește foarte mult” dacă acordul ar fi finalizat.

Trump a adăugat că se va implica personal în decizia de aprobare sau respingere a tranzacției și a subliniat în repetate rânduri dimensiunea cotei de piață a Netflix.

El a mai spus că Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, a vizitat recent Biroul Oval și l-a lăudat pentru munca sa în cadrul companiei.

„Îl respect foarte mult. Este o persoană extraordinară”, a spus Trump. „A realizat una dintre cele mai mari performanțe din istoria filmului.”

Domnul Sarandos a recunoscut anterior că acordul ar fi putut surprinde investitorii, dar a spus că este o șansă de a poziționa Netflix pentru succes în „deceniile următoare”.

Blair Westlake, director media și fost președinte al grupului de televiziune și rețele Universal Studios, a declarat în cadrul emisiunii Today a BBC că „singurele două elemente care contează” în ceea ce privește concurența sunt fuziunea dintre Netflix și divizia de streaming HBO a Warner Brothers.

„Netflix nu activează în domeniul producției de studio așa cum o face Warner Brothers, iar dimensiunea bibliotecii de filme și programe de televiziune deținute de Netflix este mică în comparație cu cea a Warner”, a afirmat el.

Cu toate acestea, deși acordul cu Netflix i-ar conferi o poziție puternică în domeniul streamingului video, experții au afirmat că aceasta nu ar părea atât de dominantă dacă autoritățile de reglementare ar adopta o definiție mai largă, care să includă televiziunea prin cablu și televiziunea terestră, precum și YouTube ca concurenți.

„Mulți oameni nu realizează că YouTube este locul numărul unu în care consumatorii din întreaga lume se duc pentru a viziona conținut, depășind cu mult orice altceva”, a spus dl Westlake.

El a adăugat că, în opinia sa, tranzacția va fi în cele din urmă aprobată, dar „cred că probabil vor trebui făcute concesii”.

Bill Kovacic, fost președinte al autorității americane de supraveghere a concurenței, Comisia Federală pentru Comerț, a declarat în cadrul emisiunii Today că comentariile lui Trump înseamnă că negocierile privind orice probleme legate de tranzacție „vor trece prin Casa Albă”.

„Asta înseamnă că probabil vom avea un nivel profund, un nivel fără precedent de control prezidențial în rezolvarea a ceea ce era înainte o analiză tehnică a unei fuziuni”, a spus el.

Netflix a învins mai mulți rivali, printre care Comcast și Paramount Skydance, și a încheiat un acord cu Warner Bros.

Paramount Skydance, condusă de David Ellison, încercase anterior să cumpere întreaga companie Warner Bros, inclusiv rețelele sale de cablu.

Warner Bros a respins această ofertă înainte de a se pune în vânzare.

Tatăl multimilionar al lui David Ellison, Larry Ellison, este un aliat apropiat al lui Trump.

Filialele din est și vest ale Writers Guild of America au cerut blocarea fuziunii, afirmând că „cea mai mare companie de streaming din lume care înghite unul dintre cei mai mari concurenți ai săi este exact ceea ce legile antitrust au fost concepute să prevină”.

„Rezultatul ar elimina locuri de muncă, ar reduce salariile, ar înrăutăți condițiile pentru toți lucrătorii din domeniul divertismentului, ar crește prețurile pentru consumatori și ar reduce volumul și diversitatea conținutului pentru toți spectatorii”, a declarat vineri.

Editor : A.R.