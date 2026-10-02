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Donald Trump se pregătește să-și numească un nou „țar al AI”. Cine este Jay Clayton și ce rol va avea

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Donald Trump și Jay Clayton. Foto: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să-l numească pe Jay Clayton, în prezent director al informațiilor naționale, drept consilier principal pe probleme de inteligență artificială, poziție pe care președintele a numit-o în trecut „țarul AI”, potrivit unei surse familiarizate cu decizia, citată de Reuters.

Clayton coordonează deja cele 18 agenții de informații ale SUA, fiind principalul responsabil al țării în acest domeniu, și este de așteptat să își păstreze acest rol, potrivit Agerpres.

„Orice anunț privind personalul va fi făcut direct de către președinte”, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru Reuters, întrebat despre selectarea lui Clayton pentru această funcție. „Orice informație apărută până atunci reprezintă speculații nefondate”, a adăugat acesta.

Decizia lui Trump de a numi un nou „țar al AI” vine după ce cercetătorii din domeniu au avertizat că dezvoltatori ai acestei tehnologii consideră că ea ar putea duce la dispariția umanității în decurs de un deceniu.

Liderul de la Casa Albă a anunțat luna trecută că intenționează să numească un nou „țar al AI” și să creeze o „forță dedicată AI”, deși nu a oferit detalii despre niciuna dintre aceste inițiative sau despre modul în care ar urma să fie puse în aplicare.

Ar fi a doua oară când Trump numește un consilier care să supervizeze deciziile legate de inteligența artificială la nivelul întregii administrații. Investitorul David Sacks a deținut rolul de „țar al AI” la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, înainte de a părăsi Casa Albă. Sacks continuă să-l consilieze pe Trump în probleme de inteligență artificială și a participat marți la o întâlnire cu președintele și cu directori din industrie.

Informația privind numirea unui „țar al AI” a fost relatată inițial de CBS, mai notează Reuters.

Editor : Ș.A.

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