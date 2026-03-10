Live TV

Donald Trump se referă la premierul canadian Mark Carney ca la „viitorul guvernator al Canadei”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a referit marţi la prim-ministrul canadian, Mark Carney, ca la „viitorul guvernator al Canadei”, într-o nouă aluzie la dorinţa sa ca ţara vecină să se integreze în Statele Unite ca al 51-lea stat, informează EFE.

Preşedintele SUA a făcut acest comentariu într-o postare pe reţeaua sa Truth Social în contextul eforturilor de combatere a crapului asiatic, o specie invazivă care ameninţă lacul Michigan, graniţa naturală dintre SUA şi Canada.

Donald Trump a afirmat că lucrează la această problemă împreună cu guvernatoarea din Michigan, Gretchen Whitmer, şi că a invitat alţi guvernatori „să se alăture acestei lupte, precum cei din Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Ohio, Indiana, New York şi, desigur, viitorul guvernator al Canadei, Mark Carney, care ştiu că va fi încântat să contribuie la această cauză nobilă”.

De la revenirea la putere, preşedintele Trump a afirmat în mai multe rânduri că Canada ar trebui anexată de SUA, lucru respins pe scară largă atât de guvernul cât şi de societatea canadiană, notează EFE,citată de Agerpres.

Liderul Partidului Liberal din Canada, Mark Carney, a câştigat alegerile legislative din aprilie 2025 într-un context marcat de tensiuni cu Washingtonul şi de ameninţările tarifare ale preşedintelui Trump.

Cei doi lideri au menţinut o relaţie tensionată, până în punctul în care Carney a declarat la Forum Economic de la Davos că exista o „ruptură” cu ordinea internaţională condusă de SUA, la care Trump a răspuns că Canada „trăieşte” de pe urma vecinului său de la sud.

Editor : Liviu Cojan

