Donald Trump se va întâlni cu Benjamin Netanyahu la Casa Albă: „Va pleca luni la Washington pentru o vizită oficială”

Președintele american Donald Trump se va întâlni marți la Casa Albă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat biroul prim-ministrului israelian într-un comunicat. Netanyahu s-a întâlnit cu Trump în Biroul Oval de șase ori de când acesta a revenit la putere, acum un an și jumătate — mai mult decât orice alt lider mondial. Însă Netanyahu este extrem de nepopular în prezent la Washington, atât în rândul democraților, cât și în cercul apropiat al lui Trump și în rândul susținătorilor mișcării MAGA, notează Axios.

Liderul american ia în considerare reluarea unor operațiuni militare de amploare în Iran, care ar include probabil o campanie militară comună cu Israelul, similară cu lansarea operațiunii „Epic Fury” din 28 februarie. O întâlnire cu Netanyahu ar putea fi importantă pentru procesul decizional al lui Trump și pentru coordonarea dintre cele două țări.

Venirea lui Netanyahu la Washington săptămâna viitoare ar putea indica faptul că până atunci nu va avea loc nicio escaladare semnificativă.

În rundele anterioare de escaladare a conflictului cu Iranul, atât SUA, cât și Israelul au emis declarații privind vizite la nivel înalt, ca parte a eforturilor de dezinformare dinaintea atacurilor militare împotriva Iranului.

„La invitația președintelui Trump, prim-ministrul Benjamin Netanyahu va pleca luni la Washington pentru o vizită oficială”, a anunțat biroul prim-ministrului israelian într-un comunicat. „În cadrul acestei vizite, prim-ministrul se va întâlni marți cu președintele Trump la Casa Albă și va participa la slujba de înmormântare a senatorului Lindsey Graham”.

Săptămâna trecută, Netanyahu a solicitat o întâlnire cu Trump, dar nu a obținut o programare. El a declarat apoi că a decis să-și amâne călătoria deoarece priveghiul regretatului senator Lindsey Graham fusese amânat.

Unii oficiali de la Casa Albă au declarat săptămâna trecută că Netanyahu a încercat să „impună organizarea întâlnirii”.

Miercuri, un oficial al Casei Albe a declarat pentru Axios că au avut loc discuții cu privire la o posibilă întâlnire între cei doi în Biroul Oval, dar a precizat că nu a fost stabilită nicio întrevedere.

Joi, Trump a declarat pentru Axios că s-ar întâlni cu Netanyahu dacă acesta s-ar afla în oraș cu ocazia ceremoniei funerare a lui Graham.

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Editor : A.M.G.