Președintele Donald Trump a transformat gazonul Casei Albe într-un showroom Tesla și și-a ales o mașină electrică, într-un gest de sprijin pentru Elon Musk, după protestele împotriva companiei sale de automobile electrice și după prăbușirea prețului acțiunilor acesteia, potrivit Times.

Trump a admirat un rând de cinci vehicule electrice marți după-amiază, în timp ce ținea o listă de prețuri scrisă de mână. După o examinare atentă, el a anunțat că va cumpăra modelul S, nuanța vișiniu.

„Aceea e frumoasă... aceea”, a spus președintele. „Îi voi da un cec. O fac de modă veche... și nu vreau o reducere.”

Trump nu plănuiește să folosească singur mașina; președinților în exercițiu și foștilor președinți li se interzice circulația pe drumurile publice de către serviciul secret pentru propria lor siguranță.

Donald Trump a cumpărat o Tesla Model S. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

„Iată veștile proaste”, a spus Trump. „Nu am voie să conduc mașina… Nu am mai condus o mașină de mult timp și îmi place să conduc mașini. Dar voi avea Tesla la Casa Albă și voi lăsa personalul meu să o folosească. O să las oamenii din țară să o folosească și toată lumea este încântată. Nu am voie să o folosesc. Vă vine să credeți?”

Trump a condamnat atacurile recente ale protestatarilor asupra dealerilor Tesla, spunând că acestea vor fi tratate ca „terorism intern”. „O faci companieiTesla sau o faci oricărei companii, te vom prinde și vei trece prin iad”, a spus el.

Prețul acțiunilor Tesla s-a înjumătățit de la vârful atins la mijlocul lunii decembrie, scăzând cu 15% doar luni. Valoarea bursieră a scăzut cu 800 de miliarde de dolari.

Vânzările mașinilor Tesla s-au prăbușit în Europa, unde Musk a susținut mai multe partide politice de dreapta în ultimele săptămâni și a provocat revolta autorităților de la Bruxelles.

În SUA, unde miliardarul este însărcinat de Trump să reducă birocrația federală și să concedieze mii de funcționari publici, showroom-urile Tesla au fost vizate de activiști.

Sărind în apărarea omului care a investit 250 de milioane de dolari în campania sa electorală anul trecut, Trump a insistat că Musk „face o treabă FANTASTICĂ!” într-o postare pe platforma sa Truth Social, luni seara.

„Dar nebunii din stânga radicală, așa cum fac adesea, încearcă să boicoteze ilegal Tesla, unul dintre marii producători auto din lume, și «copilul» lui Elon, pentru a-l ataca și a-i face rău lui Elon”, a spus președintele SUA.

Întrebat dacă susținerea lui ar spori vânzările Tesla, Trump a răspuns: „Sper că o va face”. Musk a părut încrezător că așa va fi, promițând că va dubla producția de vehicule Tesla în următorii doi ani.

De când Musk s-a alăturat administrației Trump în calitate de șef al Departamentului pentru Eficiența Guvernului (DOGE), au existat mai multe rapoarte despre vandalizarea Tesla. Unii proprietari au pus autocolante pe mașini, susținând că le-au cumpărat „înainte ca Elon să înnebunească”.

Înainte ca Musk să-i finanțeze campania anul trecut, Trump a fost un critic de lungă durată al mașinilor electrice.

