Donald Trump și-a numit un trimis special pentru Groenlanda. Liderul SUA e hotărât să preia controlul insulei de la Danemarca

Rep. Jeff Landry
Jeff Landry, guvernatorul din Louisiana, a fost numit trimis special al președintelui SUA pentru Groenlanda Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, subliniind astfel hotărârea sa de a prelua controlul asupra vastei insule arctice de la Danemarca, scrie Financial Times.

Trump a declarat duminică, într-o postare pe rețelele de socializare din SUA, că Landry „înțelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea națională și va promova cu fermitate interesele țării noastre pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea aliaților noștri și, de fapt, a întregii lumi”.

La rândul său, Landry a declarat că este o onoare să accepte rolul voluntar de „a face Groenlanda parte din SUA” și a adăugat că acest lucru nu îi va afecta poziția de guvernator al statului Louisiana din sudul SUA.

Trump a provocat anxietate și consternare atât în Groenlanda, cât și în Danemarca, un aliat NATO, prin insistența sa repetată că va prelua controlul asupra insulei înghețate cu 57.000 de locuitori, inclusiv prin afirmația că SUA ar oferi să o cumpere.

Miniștrii din Groenlanda, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, și din Copenhaga au declarat în mod constant că insula nu este de vânzare, dar că ambele țări sunt dornice să coopereze cu Trump în domeniul securității și al oportunităților de afaceri, cum ar fi mineritul.

Vivian Motzfeldt, ministrul de externe al Groenlandei, s-a întâlnit luna aceasta cu noul ambasador al SUA în Danemarca, Ken Howery, și a declarat că comentariile lui Trump au creat „incertitudine”.

Ea a declarat pentru Financial Times în octombrie:

„Știm cât de importantă este pentru noi cooperarea cu Statele Unite. De la început, am afirmat că suntem conștienți de importanța geopoliticului nostru pentru apărarea Europei, dar și pentru securitatea Statelor Unite. Dar, desigur, dacă doriți o cooperare bună, solidă și bazată pe încredere, trebuie să o faceți cu respect.”

Oficialii danezi cred că strategia inițială a lui Trump era să intimideze Copenhaga pentru a renunța la principalul său teritoriu arctic. Trump a avut o conversație telefonică aprinsă în ianuarie cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen, în timpul căreia a insistat că Groenlanda va fi a lui.

Danemarca a devenit mai fermă în respingerea a ceea ce ar trebui să fie cel mai apropiat aliat al său în materie de securitate, ceea ce i-a determinat pe oficialii danezi să declare că administrația Trump a trecut acum la o ofensivă de șarm cu Groenlanda.

Pe lângă numirea lui Landry în funcția de trimis special pentru Groenlanda, Trump l-a numit recent pe Thomas Dans, investitor și expert în Rusia, în funcția de șef al Comisiei de Cercetare Arctică a SUA. Dans a organizat o vizită în Groenlanda pentru Donald Trump Jr, fiul președintelui SUA.

Trump și oficialii din jurul său sunt interesați de ideea „apărării hemisferice”, argumentând că SUA trebuie să controleze o mare parte din America, inclusiv, potențial, Groenlanda, Canada și Canalul Panama, pentru a-și asigura siguranța.

Groenlanda dorește să-și dezvolte economia prin atragerea de investitori americani și din alte țări în industrii precum turismul și mineritul, în încercarea de a deveni mai bogată și de a se putea independența de Danemarca. Dar presiunea exercitată de Trump a dus la o cooperare mai strânsă între Nuuk și Copenhaga, unii groenlandezi susținând că ar fi mai bine să se aprofundeze legăturile cu Danemarca.

Politicienii groenlandezi acceptă că este imposibil ca populația nativă să apere singură cea de-a doua insulă ca mărime din lume.

Înainte de eforturile reînnoite ale lui Trump de a prelua controlul, ei au afirmat că SUA – care și-au redus dramatic prezența militară pe insulă în ultimele decenii – ar putea să-și extindă baza spațială Pituffik, situată în extremitatea nordică a Groenlandei, dacă ar dori acest lucru.

Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...