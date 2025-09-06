Donald Trump și Jeffrey Epstein: trei scenarii privind evoluția scandalului

Dacă liderii republicani din Washington sperau că vacanța parlamentară de o lună va contribui la stingerea controversei Jeffrey Epstein, frenezia activității din această săptămână a spulberat aceste speranțe - cel puțin pentru moment scrie jurnalistul BBC Anthony Zurcher într-un articol în care prezintă cele trei scenarii posibile privind evoluția scandalului care îi are în prim plan pe fostul infractor sexual Jeffrey Epstein și pe președintele american Donald Trump.

Vinerea trecută, Departamentul de Justiție a publicat peste 33.000 de pagini de documente legate de ancheta Epstein privind traficul de copii în scop sexual. Până luni, s-a ajuns la un consens că majoritatea informațiilor erau deja disponibile publicului sau prezentau un interes redus.

La începutul săptămânii, republicanul Thomas Massie din Kentucky și democratul Ro Khanna din California și-au reluat eforturile de a aduna sprijin pentru o „petiție de descărcare” în Camera Reprezentanților, care ar forța un vot privind publicarea integrală a informațiilor guvernului referitoare la cazul Epstein.

Miercuri, un grup de victime ale lui Epstein și familiile lor au ținut o conferință de presă pe treptele Capitoliului pentru a susține petiția de descărcare de gestiune și pentru a solicita divulgarea completă a cazului Epstein.

Luate împreună, aceste acțiuni au contribuit la creșterea gradului de conștientizare a publicului larg cu privire la acest caz. Dar va rămâne așa?

Scenarii posibile pentru ceea ce se va întâmpla în continuare:

Presiunea asupra lui Trump crește

Conferința de presă a victimelor ar putea marca o întorsătură dramatică în saga Epstein.

Din dialogul de la Washington, care s-a concentrat pe listele de clienți și posibila implicare a celor bogați și puternici, au lipsit fețele celor ale căror vieți au fost distruse sau afectate în copilărie de crimele lui Epstein.

Adunarea de miercuri de la Capitol le-a pus pe aceste victime în centrul atenției, cu promisiunea suplimentară că nu vor fi reduse la tăcere.

Donald Trump a încercat luni de zile să respingă criticile aduse modului în care administrația sa a gestionat cazul Epstein, considerându-le o „farsă” pusă la cale de dușmanii săi politici.

Această strategie, deși eficientă în trecut, devine din ce în ce mai dificilă în acest caz.

Și dacă Massie și Khanna reușesc să forțeze un vot în Camera Reprezentanților pentru a face publice toate dosarele Epstein rămase – și dacă acestea conțin informații noi, dăunătoare din punct de vedere politic, care îl implică pe Trump sau alte personalități politice de rang înalt – barajul s-ar putea sparge.

Casa Albă a negat un articol din Wall Street Journal potrivit căruia Trump ar fi fost informat în mai de către procurorul general că numele său apărea în dosarele legate de anchetele împotriva lui Epstein, care s-a sinucis în închisoare în așteptarea procesului.

El a fost prieten cu Epstein în anii 1990 și la începutul anilor 2000, dar faptul că a fost menționat nu constituie o dovadă a vreunei activități criminale. Trump nu a fost niciodată acuzat de anchetatori de comiterea unor fapte ilegale în legătură cu cazul Epstein.

Chiar dacă nu va fi făcută publică „lista clienților” bogați și puternici ai lui Epstein, victimele ar putea să o creeze. Acestea au promis să adune numele celor despre care au spus că aveau legături strânse cu Epstein și erau implicați în faptele sale reprobabile.

„Nu mi-e teamă să dau nume”, a declarat Marjorie Taylor Green din Georgia, una dintre membrii republicani ai Congresului și, de obicei, loială lui Trump. „Așadar, dacă vor să-mi dea o listă, voi intra în Capitol, în sala Camerei Reprezentanților, și voi spune fiecare nume al celor care au abuzat de aceste femei.”

Acestea sunt ingredientele care ar putea alimenta scandalul Epstein pe măsură ce vara se transformă în toamnă.

Scandalul continuă, dar pagubele sunt minore

Poate că nu există nimic nou în documentele legate de Epstein care ajung în domeniul public. Sau poate că eforturile Congresului de a forța divulgarea publică nu sunt suficiente. Chiar dacă victimele și familiile lor devin mai vizibile, noile revelații sau informații sunt cele care determină ciclurile de știri și influențează în mod substanțial opinia publică.

În acest scenariu, povestea Epstein nu dispare complet, dar nu devine niciodată genul de criză care provoacă daune politice durabile administrației Trump. Este o distragere a atenției, nu o perturbare.

Pe măsură ce Partidul Republican se pregătește pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului de anul viitor, care se anunță a fi foarte disputate, chiar și o ușoară scădere a popularității sale – o distragere a atenției care îl împiedică să se concentreze pe un mesaj de campanie mai benefic – ar putea avea consecințe semnificative la urne.

Așa cum a subliniat Trump marți, este greu să combati o teorie a conspirației. El a făcut o paralelă între asasinarea lui John F. Kennedy în 1963 și ordinele sale recente de a face publice mai multe documente guvernamentale.

„Știți, îmi amintește puțin de situația Kennedy”, a spus el. „Le-am dat totul, iar și iar, din ce în ce mai mult, și nimeni nu este satisfăcut.”

Trump e mai familiarizat cu recenta conspirație în jurul locului de naștere al fostului președinte Barack Obama. Casa Albă a publicat certificate scurte și lungi care arată că Obama s-a născut pe teritoriul SUA, dar scepticii, în special Trump însuși, nu au fost niciodată mulțumiți.

„Fade to black”, scandalul se potolește

Dacă există o putere incontestabilă pe care Trump a demonstrat-o în cei 10 ani în care a fost în centrul atenției politice naționale, aceasta este capacitatea de a supraviețui tuturor scandalurilor și controverselor care i se ivesc în cale. Deși povestea Epstein conține un amestec toxic de putere, abuz, sex și influență, nu există niciun indiciu că acest lucru va fi diferit.

„A mai făcut-o înainte și o va face din nou” este mantra pe care Casa Albă, în căutarea celui mai bun scenariu, ar putea dori să o repete. Fără noi revelații, publicul se va plictisi în cele din urmă de această poveste – sau ea va fi îngropată de un nou scandal, conflict sau de frenezia mass-media.

Dacă va fi așa, saga Epstein va reveni în colțurile internetului și în marginea scenei politice, alăturându-se asasinării lui Kennedy, aselenizării americane și, da, certificatului de naștere al lui Obama, ca subiect de interes doar pentru câțiva obsedați.

Poate că nu este dreptate – poate că este prea târziu pentru asta – dar nu ar fi un final neobișnuit în politica americană modernă, conchide corespondentul pentru America de Nord al BBC.

