Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Când a avut loc discuția dintre cei doi lideri

Președinții Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit săptămâna trecută, relatează New York Times, citând mai multe persoane care au cunoștință despre acest subiect. Cei doi lideri au discutat despre o posibilă întrevedere în SUA, conform Reuters.

NYT a precizat că, în acest moment, nu s-au făcut planuri pentru o astfel de întâlnire, care, în eventualitatea în care ar avea loc, ar fi prima dintre liderul autoritar al Venezuelei și un președinte al Statelor Unite.

Dezvăluirea convorbirii telefonice vine în contextul în care liderul de la Casa Albă continuă să folosească o retorică belicoasă față de Venezuela, dar analizează și posibilitatea unei abordări diplomatice. Cel de-al 47-lea președinte al SUA a indicat anterior că ar fi dispus să discute cu Maduro, deși articolul ziarului sugerează că o astfel de conversație a avut deja loc.

Administrația Trump l-a descris pe Maduro ca fiind un lider ilegitim, care conduce o organizație de trafic de droguri cunoscută sub numele de Cartel de los Soles, acuzație pe care Caracas o neagă. Mulți experți independenți afirmă că, deși corupția legată de traficul de droguri în cadrul guvernului venezuelean este o problemă majoră, există puține dovezi care să indice existența unei grupări organizate de funcționari care ar putea fi denumită în mod tradițional cartel.

De la începutul lunii septembrie, guvernul SUA atacă presupuse nave care transportă droguri provenind din Venezuela și alte țări din America Latină, o practică pe care democrații, oamenii de știință și experții în drepturile omului au descris-o drept execuții extrajudiciare.

Joi, Trump a amenințat cu „operațiune terestre” împotriva traficanților de droguri venezueleni.

Nici Casa Albă, nici ministerul venezuelan al comunicațiilor, care se ocupă de toate solicitările presei adresate guvernului, nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Oficialii Casei Albe au declarat că Trump nu consideră că urmărirea căilor militare și diplomatice se exclud reciproc în Venezuela.

De câteva luni se desfășoară o importantă mobilizare militară în Caraibe, iar Trump a autorizat operațiuni secrete ale CIA în această țară sud-americană. Duminică, Reuters a raportat că SUA sunt pe punctul de a intra într-o nouă fază a operațiunilor legate de Venezuela, care ar putea include desfășurarea de opțiuni secrete. Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că printre opțiunile luate în considerare se numără și încercarea de a-l răsturna pe Maduro.

Citește și:

Nicolas Maduro ar putea urma calea bătătorită de alți dictatori în cazul în care ar pierde puterea pentru a scăpa cu viață

Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă

Editor : A.M.G.