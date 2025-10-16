Președintele american Donald Trump va avea joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu omologul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a dezvăluit pentru Axios o sursă bine informată.

Actualizare 19.10: Conversația dintre Donald Trump și Vladimir Putin a început, a anunțat joi seară, 16 octombrie, liderul american pe Truth Social.

Știrea inițială: Discuția dintre cei doi lideri are loc cu o zi înainte ca liderul american să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Casa Albă. Cel de-al 47-lea președinte al SUA și liderul de la Kiev vor vorbi despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Președintele american Donald Trump a dezvăluit săptămâna trecută că i-a spus lui Zelenski că ar putea să-i dea lui Putin un nou ultimatum: fie Rusia poartă negocieri serioase de pace, fie Ucraina primește rachete Tomahawk.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească la Washington joi, pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai industriei apărării. Liderul de la Kiev vrea să afle „când anume vor fi posibile cu adevărat aprovizionările”, a mai declarat oficialul citat.

Totodată, Rusia a transmis că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 octombrie.

Mai mult, cel de-al 47-lea președinte al SUA lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele american i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de întâlnirea cu Zelenski, vineri.

Editor : A.M.G.