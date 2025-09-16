Achizițiile de petrol rusesc de către țările UE și NATO „trebuie să înceteze imediat”, a declarat, înainte să plece către Marea Britanie, președintele american Donald Trump. Trump a declarat în weekend că este pregătit să aplice sancțiuni „majore” asupra petrolului rusesc, dacă țările europene vor face același lucru. Presiunea exercitată de SUA pune însă responsabilitatea pe umerii Europei, care a amânat eliminarea treptată a gazului rusesc până după 2027, se arată într-un material al Bloomberg.

Întrebat de jurnaliști dacă va exercita mai multă presiune asupra UE și NATO, Trump a răspuns că „problema” este „faptul că achiziționează petrol rusesc”.

„Nu vreau să cumpere petrol rusesc și trebuie să înceteze imediat. Nu este corect față de noi. Ei cumpără petrol rusesc, iar noi trebuie să luăm măsuri”.

Președintele american a subliniat că Statele Unite câștigă bani, deoarece „ei cumpără totul din SUA; spre deosebire de Biden, care a dat 350 de miliarde de dolari, noi chiar câștigăm bani. Dar eu nu vreau să câștig bani. Știți ce vreau? Vreau ca războiul să înceteze”.

Răspunzând mai târziu la o întrebare a unui jurnalist ucrainean, Trump a adăugat că „iubește Ucraina”, dar a recunoscut că țara „se află într-o situație gravă”.

„Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Țara se află într-o situație foarte gravă. Dar eu o să-l opresc. Am oprit șapte războaie în ultimele opt luni. Am crezut că acesta va fi cel mai ușor, pentru că îl cunosc pe Putin, dar nu este așa, pentru că există o ură enormă între Zelenski și Putin, dar o să-l oprim”, a subliniat liderul de la Washington.

Editor : C.A.