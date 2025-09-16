Live TV

Video Donald Trump somează țările UE și NATO: „Trebuie să înceteze imediat achizițiile de petrol rusesc”

Data publicării:
donald trump ini biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Achizițiile de petrol rusesc de către țările UE și NATO „trebuie să înceteze imediat”, a declarat, înainte să plece către Marea Britanie, președintele american Donald Trump. Trump a declarat în weekend că este pregătit să aplice sancțiuni „majore” asupra petrolului rusesc, dacă țările europene vor face același lucru. Presiunea exercitată de SUA pune însă responsabilitatea pe umerii Europei, care a amânat eliminarea treptată a gazului rusesc până după 2027, se arată într-un material al Bloomberg.

Întrebat de jurnaliști dacă va exercita mai multă presiune asupra UE și NATO, Trump a răspuns că „problema” este „faptul că achiziționează petrol rusesc”.

„Nu vreau să cumpere petrol rusesc și trebuie să înceteze imediat. Nu este corect față de noi. Ei cumpără petrol rusesc, iar noi trebuie să luăm măsuri”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american a subliniat că Statele Unite câștigă bani, deoarece „ei cumpără totul din SUA; spre deosebire de Biden, care a dat 350 de miliarde de dolari, noi chiar câștigăm bani. Dar eu nu vreau să câștig bani. Știți ce vreau? Vreau ca războiul să înceteze”.

Răspunzând mai târziu la o întrebare a unui jurnalist ucrainean, Trump a adăugat că „iubește Ucraina”, dar a recunoscut că țara „se află într-o situație gravă”.

„Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Țara se află într-o situație foarte gravă. Dar eu o să-l opresc. Am oprit șapte războaie în ultimele opt luni. Am crezut că acesta va fi cel mai ușor, pentru că îl cunosc pe Putin, dar nu este așa, pentru că există o ură enormă între Zelenski și Putin, dar o să-l oprim”, a subliniat liderul de la Washington.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
2
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
3
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
Atac rafinarie
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe...
nastase china
Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de...
Ultimele știri
Exerciții periculoase: Rusia și Belarus au exersat lansarea de arme nucleare tactice
Donald Trump se îndreaptă spre Marea Britanie, într-o vizită de stat atent coregrafiată: „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi”
Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
România la testul curajului, NATO la testul solidarității: Eastern Sentry - garanție împotriva amenințărilor Kremlinului
Robert Redford
Donald Trump, omagiu pentru Robert Redford, deși relația dintre cei doi nu era grozavă. Ce spune președintele
Ucraina victorie
Ucrainenii, reticenți față de acordul de pace care îngheață linia frontului cu sprijinul garanțiilor occidentale, arată un sondaj
Elton JOHN
Elton John și Paul McCartney, apel înaintea vizitei lui Trump în UK. Ce îi cer artiștii britanici premierului Keir Starmer
Vladimir Putin și Donald Trump.
Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”