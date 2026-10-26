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Donald Trump spune că alegerile din Brazilia au fost „trucate”: „Nu am luat partea nimănui”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Donald Trump a denunţat luni alegerile „trucate” din Brazilia, la o zi după realegerea surprinzătoare a preşedintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva în faţa senatorului conservator Flavio Bolsonaro, relatează AFP şi Reuters.

„A fost lamentabil”, a declarat preşedintele american, un aliat apropiat al lui Flavio Bolsonaro.

„Sincer, a semănat cu încă un scrutin fraudulos... a fost atât de corupt, atât de lamentabil”, a afirmat el înainte de a părăsi Washingtonul pentru un miting de campanie în perspectiva alegerilor americane de la jumătatea mandatului.

„Nu am luat partea nimănui, dar mi s-a părut că au fost încă nişte alegeri aranjate”, a spus el. „Alegerile trebuie să fie incontestabile, iar situaţia mi s-a părut foarte gravă”, a comentat el.

Senatorul brazilian de dreapta Flavio Bolsonaro a refuzat să-şi recunoască înfrângerea în alegerile de duminică. Tatăl său, fostul preşedinte Jair Bolsonaro, a fost un aliat apropiat al lui Trump pe durata mandatului său, notează sursele citate de News.ro.

Un val de victorii electorale recente ale forţelor de dreapta în alte ţări din America Latină a fost salutat de administraţia lui Trump, care şi-a propus ca strategie naţională să-şi exercite mai mult influenţa în „emisfera vestică”.

Editor : Liviu Cojan

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