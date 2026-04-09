Donald Trump spune că armata SUA va rămâne în zona Iranului și amenință cu noi atacuri în cazul în care Teheranul nu respectă acordul

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că navele și aeronavele militare ale țării sale vor rămâne în zona Iranului și a amenințat că SUA vor începe din nou să „tragă” dacă Teheranul nu respectă pe deplin acordul încheiat cu Washingtonul, relatează Reuters.

„Toate navele, aeronavele și personalul militar al SUA, împreună cu muniția suplimentară, armamentul și orice altceva ce este adecvat și necesar pentru urmărirea și distrugerea letală a unui inamic deja substanțial slăbit, vor rămâne pe poziții în Iran și în împrejurimile sale, până în momentul în care ACORDUL REAL încheiat va fi respectat în totalitate. Dacă, din orice motiv, acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce este foarte puțin probabil, atunci vor începe «focurile de armă», mai mari, mai bune și mai puternice decât a văzut cineva vreodată”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Iranul a susținut miercuri dimineață că ar fi „nerezonabil” să se continue negocierile pentru încheierea unui acord de pace permanent cu Statele Unite, după ce Israelul a lovit Libanul miercuri cu cele mai puternice atacuri de până acum, ucigând sute de oameni.

Cele două părți păreau să aibă poziții diametral opuse în privința programului nuclear al Iranului, Trump afirmând că Iranul a acceptat să înceteze îmbogățirea uraniului, iar președintele parlamentului iranian, Mohammed Bager Qalibaf, susținând că, în conformitate cu termenii armistițiului, țării sale i se permite să continue îmbogățirea uraniului.

„S-a convenit, cu mult timp în urmă, și în ciuda tuturor retoricii false care susține contrariul – FĂRĂ ARME NUCLEARE, iar Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ȘI SIGURĂ. Între timp, marea noastră armată se înarmează și se odihnește, așteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. AMERICA S-A ÎNTORS!”, a mai scris Trump în postarea sa.

